Mike Vogel: chi è il protagonista di Sex Life 2?

Sex Life è pronto a tornare su Netflix con la sua seconda stagione. Tra i protagonisti anche Mike Vogel, che interpreta il ruolo di Cooper, il marito di Billie. Scopriamo alcuni dettagli sulla carriera e la vita privata dell’attore.

Mike Vogel: il protagonista di Sex Life

Sex Life sta per tornare su Netflix con una nuova stagione piena di colpi di scena. La serie tv, scritta da Stacy Rukeyser, si basa sul romanzo 44 Chapters About 4 Men e racconta la storia del triangolo amoroso tra Billie, Cooper e Brad. Ad interpretare il ruolo di Cooper è l’attore Mike Vogel. Cooper è il marito della protagonista, con cui la donna ha costruito la famiglia, che inizia a starle un po’ stretta.

Billie si sente trascurata dal marito Cooper ed è ancora innamorata del suo ex Brad, che torna improvvisamente a sconvolgere la vita di questa famiglia. Il ruolo interpretato da Mike Vogel è molto particolare. Si tratta di un uomo che scopre attraverso i diari della moglie tutto ciò che prova per il suo ex, facendo precipitare ogni cosa. In molti si sono appassionati della prima stagione e il 2 marzo potranno continuare a seguire le avventure di questo triangolo su Netflix.

Mike Vogel ha ottenuto un grande successo con questo ruolo, ma aveva già avuto altre esperienze molto importanti. È nato nel 1979 negli Stati Uniti e ha mostrato tutto il suo talento nella sua interpretazione di Cooper, il marito un po’ assente di Billie. All’età di 18 anni si è trasferito a New York, dove ha iniziato a lavorare principalmente come modello. Da questo tipo di carriera si sono aperte le porte che lo hanno portato ad essere scritturato per diverse serie tv e anche dei film indipendenti. L’attore vive ad Austin, in Texas, con la moglie Courtney, ex modella, che ha sposato nel 2003 e da cui ha avuto tre figli, nati nel 2007, 2009 e nel 2013.

Mike Vogel: la sua carriera

La notorietà di Mike Vogel è partita da un film horror, Non aprite quella porta, diretto da Marcus Nispel e con Jessica Biel nel cast. L’ottimo incasso ottenuto dal primo film di questa lunga saga dell’orrore gli ha consentito di portare avanti la sua carriera e interpretare numerosi ruoli. Ha recitato come co-protagonista in Supercross e ha ottenuto parti minori in 4 amiche e un paio di jeans, Vizi di famiglia, Poseidon e Havoc – Fuori controllo, girando ben 4 pellicole nel 2005. In seguito è tornato nel mondo dell’horror, con Le morti di Ian Stone, di cui è protagonista. Ha avuto ruoli da protagonista e da personaggio secondario anche in Cloverfield e Blue Valentine, per poi partecipare al film The Help, ma è anche apparso nel film Fantasy Island, e nella serie corale Under the Dome, ottenendo anche il ruolo di protagonista nella serie Sex/Life, che sta uscendo su Netflix con la sua seconda stagione. Una carriera di grandi successi, che lo hanno portato ad ottenere una grande visibilità e a mostrare anche il suo talento, oltre alla sua bellezza.