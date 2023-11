Le ombrè lips sono il trucco di questa stagione. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, cosa sono e come fare per realizzarle.

Le ombré lips: cosa sono?

Le ombrè lips sono sempre più di tendenza, si apprestano infatti a essere il trucco labbra dell’Autunno Inverno 2023 2024. Ma, che cosa sono? In pratica significa truccare le labbra creando un effetto ombre, ovvero realizzando un ombreggiatura che può essere più o meno intensa. In poche parole il contorno labbra è più scuro rispetto alla parte centrale delle labbra. In questo modo le nostre labbra sembrano più grosse, danno infatti l’impressione di un maggiore volume. Per realizzarlo si usa una matita, che sia nude oppure scura, che delinea la forma e poi viene ben sfumata. Infine il tutto viene amalgamato con un lucidalabbra trasparente oppure glitterato. Le ombrè lips sono molto amate in particolare negli Stati Uniti, inoltre anche diverse celebrities hanno provato questa tecnica per rendere le labbra più sexy e piene. Ma, come si fa per realizzare l’effetto ombrè lips? Vediamolo insieme.

Labbra ombré: come fare l’effetto ombrè lips

Come abbiamo appena visto, le ombrè lips sono il trucco labbra del momento. Ma come fare per realizzarle? Vediamolo adesso insieme passo dopo passo:

Idratazione: per prima cosa è fondamentale che le nostre labbra siano ben idratate, in modo da eliminare eventuali pellicine o screpolature che andrebbero a rovinare il risultato finale. Il consiglio è eseguire anche uno scrub labbra.

per prima cosa è fondamentale che le nostre labbra siano ben idratate, in modo da eliminare eventuali pellicine o screpolature che andrebbero a rovinare il risultato finale. Il consiglio è eseguire anche uno scrub labbra. Scegliere i colori : la seconda cosa da fare è scegliere i colori. L’ideale è scegliere lo stesso colore ma di due tonalità differenti, una più scura e una più chiara, proprio perché l’effetto che vogliamo ottenere è un effetto sfumato e non un contrasto netto.

: la seconda cosa da fare è scegliere i colori. L’ideale è scegliere lo stesso colore ma di due tonalità differenti, una più scura e una più chiara, proprio perché l’effetto che vogliamo ottenere è un effetto sfumato e non un contrasto netto. Contorno labbra: con la matita, che deve essere la tonalità più scura, si delinea il contorno labbra. Il consiglio è usare una matita a lunga tenuta.

con la matita, che deve essere la tonalità più scura, si delinea il contorno labbra. Il consiglio è usare una matita a lunga tenuta. Rossetto : una volta fatto il contorno labbra, si può applicare il rossetto, che deve essere più chiaro, sulla parte centrale delle labbra.

: una volta fatto il contorno labbra, si può applicare il rossetto, che deve essere più chiaro, sulla parte centrale delle labbra. Sfumatura : usando un pennello sottile si vanno a fumare i due colori, in modo che lo stacco sia graduale.

: usando un pennello sottile si vanno a fumare i due colori, in modo che lo stacco sia graduale. Gloss: infine, se si vuole, si può applicare anche un gloss per rendere il risultato finale ancora più sorprendente e sexy.

Ombré lips: i migliori prodotti da acquistare

Vediamo adesso quali sono i migliori prodotti da acquistare per ricreare l’effetto ombrè:

Dolomia Matita Labbra Waterproof: delinea con naturalezza, dona volume e definizione. L’applicazione è delicata e ha una lunga durata. Disponibile in diversi colori, la potete trovare su Dolomia al prezzo di 10,50 euro.

delinea con naturalezza, dona volume e definizione. L’applicazione è delicata e ha una lunga durata. Disponibile in diversi colori, la potete trovare su Dolomia al prezzo di Chanel Gloss : disponibile in diversi colori, si fonde sulle labbra ed è facile da applicare. Crea un effetto ultra brillante a lunga tenuta. Potete acquistarlo su Douglas al prezzo di 32 euro.

: disponibile in diversi colori, si fonde sulle labbra ed è facile da applicare. Crea un effetto ultra brillante a lunga tenuta. Potete acquistarlo su Douglas al prezzo di Tarte Balsamo Maracuja Juicy: rimpolpa le labbra e attenua l’aspetto delle rughette. Non si appiccica ed è disponibile in diversi colori. Potete trovarlo su Sephora al costo di 29 euro.

