Michelle Hunziker è uno dei volti più amati e conosciuti dal pubblico italiano. Di origine svizzera, ma con cittadinanza italiana, è una conduttrice televisiva, attrice, cantante ed ex modella. Della sua vita privata ormai conosciamo tutto, o quasi: dalla favola d’amore con Eros Ramazzotti e la nascita di Aurora, al matrimonio con Tomaso Trussardi e l’arrivo delle piccole Sole e Celeste. Sappiamo anche di suo fratello Harold, con cui la conduttrice è legatissima e ne ha parlato più volte con grande orgoglio sui social. Non tutti però sanno che ha un altro fratello di nome Andrea. Ma cosa sappiamo su di lui? Scopriamolo insieme.

Chi è Andrea, il fratello di Michelle Hunziker

Il fratello di Michelle Hunziker, Andrea, non appartiene al mondo dello spettacolo. E’ un uomo estremamente riservato per quanto riguarda la sua vita privata. Della sua sfera più intima, infatti, non sappiamo molto. Stando a quanto riportano le informazioni del suo profilo Facebook, l’uomo attualmente è single e vive a Lugano, città turistica della Svizzera.

Il legame tra Michelle Hunziker e suo fratello Andrea

Michelle Hunziker e suo fratello Andrea si sono incontrati solamente dopo la morte del padre, Rudolf Hunziker, scomparso nel 2001. Andrea, infatti, sarebbe nato dalla relazione di suo padre con un’altra donna, avuta prima del matrimonio con Ineke (madre di Michelle Hunziker). Dopo il divorzio dei suoi genitori, la showgirl decise di allontanarsi dal padre a causa della sua dipendenza dall’alcool, ricostruendo un legame con lui solo poco prima della sua morte. Ed è proprio in quell’occasione che ha scoperto di avere un altro fratello. Fin da subito tra i due è nato un bel rapporto, a confermarlo anche le numerose foto presenti sul web che vedono Andrea e Michelle insieme sorridenti. Ma poco dopo la conduttrice ha deciso di interrompere ogni legame con lui. Tanto da non menzionarlo neanche nella sua autobiografia Una vita apparentemente perfetta. Un libro in cui la conduttrice ha parlato di tutta la sua famiglia tranne che di lui. Nonostante questo, però, il fratello Andrea ha cercato più volte di mettersi in contatto con Michelle Hunziker.

Andrea, la lettera pubblica e le accuse a Michelle Hunziker

Dopo aver subito un’importante operazione al cervello, dovuta ad un tumore, tramite una lettera pubblicata sul settimanale DiPiù, Andrea ha chiesto alla conduttrice di poter conoscere le nipotine nate dal matrimonio con Tomaso Trussardi. Non solo. Nella lettera il fratello ha anche accusato la conduttrice di averlo abbandonato da oltre dieci anni, specialmente durante il difficile periodo della sua malattia. Tuttavia, nella lettera dichiara di perdonarla, di volerle bene e di aspettare ancora una sua chiamata. Ad oggi i motivi del loro allontanamento improvviso sono ancora un mistero. Non sappiamo perché Michelle Hunziker abbia deciso di interrompere i rapporti con suo fratello Andrea. Cosa sarà successo tra i due? Probabilmente non lo sapremo mai.