Imprenditrice, conduttrice, madre e moglie. Questi alcuni dei ruoli che Michelle Hunziker interpreta nella sua vita mostrandosi una donna sempre impegnata e intraprendente.

Chi è Michelle Hunziker

Michelle Yvonne Hunziker ( Sorengo, 24 gennaio 1977) è una conduttrice televisiva e attrice italiana i origini svizzere.

Cresce nella parte italiana dove frequenta le scuole elementari per poi trasferirsi nella parte tedesca dopo la separazione dei genitori. A soli 17 anni si trasferisce a Milano con la volontà di lavorare nel mondo della moda.

La strada non è subito facile ma riesce a entrare in contatto con brand importanti come Giorgio Armani, Rocco Barocco o La Perla. Non sono però le sfilate a renderla popolare in Italia, bensì la pubblicità per Roberta, l’azienda produttrice di biancheria intima.

L’inizio della carriera in televisione

Nel 1994 approda in tv nel programma “Buona Domenica” con Gabriella Carlucci e Gerry Scotti, futuro collega importante. Prende poi parte al programma condotto dalla Gialappa’s “Mai dire Gol del lunedì” e “Numero Uno” con Pippo Baudo.

Pochi anni dopo diventa protagonista di Canale 5 con “Paperissima Sprint”, il programma comico condotto con il Gabibbo.

In questi anni conosce anche Eros Ramazzotti, con cui vive una passionale storia d’amore. Dai due nasce Aurora, la primogenita della showgirl svizzera. Dopo il parto conduce con Alessia Marcuzzi il programma “Colpo di fulmine” su Italia1.

Torna poi per pochi anni in Germania dove prosegue la carriera televisiva. Una volta di nuovo in Italia conduce alcuni programmi di grande successo tra cui “Zelig” con Claudio Bisio nel 2001, “Scherzi a parte” e il “Festivalbar”.

Il grande successo tra piccolo e grande schermo

Nel 2004 inizia quello che sarà un lungo percorso a fianco di diversi presentatori nella conduzione di “Striscia la notizia”, il noto programma d’informazione satirico. Lo stesso anno esordisce come attrice a fianco di Fabio de Luigi nella sitcom “Love Bugs”.

Nel 2007 conduce, insieme a Pippo Baudo, il Festival di Sanremo che la vede al centro di numerose critiche e commenti per il compenso ricevuto. Prende poi parte ad una serie di cinepanettoni tra cui Natale in crociera (2007), Natale a Rio (2008) e Natale a Beverly Hills (2009).

Il secondo matrimonio e la nuova maternità

Nel 2011 conosce Tomaso Trussardi, figlio del noto imprenditore Nicola, fondatore dell’omonima casa di moda. Dopo due anni nasce Sole, la loro prima figlia insieme e nel 2015 nasce Celeste, la seconda. Dopo essersi dedicata alla famiglia per un po’ torna in prima serata a condurre i suoi programmi storici.

Nel 2019 collabora con Maria De Filippi in due diversi progetti. Prende parte, infatti, alla prima edizione di “Amici Celebrities” e al talent show “All Together Now”.