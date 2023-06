Per celebrare la giornata mondiale dell’ambiente Michelle Hunziker si è vestita di verde, completando il suo outfit con una borsa di jeans griffata. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, la marca e il prezzo di questa borsa.

Moda estate 2023, Michelle Hunziker sfoggia una borsa di jeans griffata: prezzo e marca

Domenica 5 giugno 2023 si è celebrata la giornata dell’ambiente, o giornata green. Per l’occasione la conduttrice televisiva, attrice ed ex modella svizzera con cittadinanza italiana Michelle Hunziker, ha sfoggiato in anteprima una borsa di jeans griffata. La borsa è la Arco Tote Media di Bottega Veneta, in versione denim. Si tratta di un modello rettangolare con motivo a intreccio e i manici rigidi. Presenta inoltre un’unica tasca interna rimovibile con zip. Sul sito della casa di moda di lusso il costo di questa borsa di jeans è di 2.200 euro, anche se ancora non è disponibile. Il prezzo di questa borsa è davvero proibitivo, ma di certo il denim è il tessuto su cui puntare per la stagione estiva, le borse di jeans, oltre ad abbinarsi praticamente con quasi tutti i tipi di outfit, sono proprio perfette per l’estate, un vero e proprio accessorio must have.

L’outfit scelto dalla neo nonna Michelle Hunziker per celebrare la giornata dell’ambiente è un outfit a tema. Michelle si è infatti vestita di verde. La conduttrice ha postato una foto fatta in ascensore in una storia su Instagram, con indosso un tailleur verde mela con giacca lunga e monopetto e una gonna pantalone dello stesso colore. Sotto la giacca Michelle ha indossato una maglietta bianca con una stampa di Marylin Monroe. Come detto precedentemente, la borsa in denim griffata è l’accessorio che ha maggiormente attirato l’attenzione.

Moda estate 2023: come abbinare la borsa di jeans griffata di Michelle Hunziker

Questo è un periodo davvero molto impegnativo per Michelle Hunziker, oltre a essere diventata nonna, sua figlia Aurora Ramazzotti ha dato infatti alla luce qualche mese fa il suo primogenito Cesare, avuto dal compagno Goffredo Cerza, la nota conduttrice è anche protagonista, insieme a Gerry Scotti, sul bancone di “Striscia la Notizia”, oltre a essere impegnata anche in altri progetti lavorativi. Per la giornata green Michelle ha sfoggiato una borsa di jeans griffata, perfetta per l’estate 2023. Come detto precedentemente il prezzo di questa borsa è davvero proibitivo, però sul mercato ci sono davvero tantissimi modelli di borse denim da poter acquistare a un prezzo più contenuto. Oltre all’outfit scelto dalla conduttrice, è possibile abbinare la borsa di jeans con tantissimi capi diversi. Quest’estate vanno di moda i colori flou, la borsa in denim si può abbinare sia al verde lime, sia al giallo neon, sia all’arancione evidenziatore, oltre ovviamente a tutti gli altri colori. Perfetta da abbinare con un vestito casual, o con una maglia marinière, che va molto di moda. Va benissimo anche con un paio di pantaloni bianchi, tanto amati da noi donne durante la stagione estiva, o con un paio di shorts. Non è da escludere anche un outfit total denim, sempre di tendenza.