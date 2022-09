Durante l’ultimo concerto di Eros Ramazzotti all’Arena di Verona, il cantante e la sua ex, Michelle Hunziker, si sono concessi una tenera foto con i consuoceri, Francesca Romano Malato e il professore Fabio Cerza.

Eros e Michelle Hunziker con i consuoceri

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si sono concessi una foto da futuri nonni con i loro consuoceri, i genitori di Goffredo Cerza, Francesca Romano Malato e Fabio Cerza. Lo scatto è stato fatto nel backstage del concerto di Eros Ramazzotti all’Arena di Verona, a cui era presente tutta la famiglia. Da pochi giorni Aurora Ramazzotti ha confermato pubblicamente di aspettare il suo primo figlio, ma la notizia era già trapelata nelle scorse settimane.

La mamma di Goffredo, felicissima accanto al resto della famiglia, ha voluto dedicare un messaggio ai due futuri genitori: “E così ci siamo.

Diventeremo nonni…ci sentiamo tutti molto fortunati per questo dono e siamo tutti qui pronti a sostenervi ed iniziare questa nuova avventura. Auguri a tutti noi”, ha scritto nella didascalia alla foto.

Per il momento Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno preferito non svelare ulteriori dettagli in merito alla gravidanza e in tanti tra i loro fan non vedono l’ora di saperne di più.