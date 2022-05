Mia Dimšić è una cantate croata che rappresenterà la Croazia all’Eurovision Song Contest 2022 con il brano Guilty Pleasure. Ma scopriamo chi è Mia Dimšić.

Mia Dimšić è nata ad Osijek, il 7 novembre 1992. La sua carriera musicale è iniziata nel 2014 quando il gruppo rock Džentlmeni l’ha invitata ad accompagnarli a esibirsi negli Stati Uniti e in Canada.

Al termine del tour, non passò molto tempo prima che la cantante iniziasse a comporre i propri Singoli; infatti nel 2015, uscì il singolo Budi mi blizu ed altri singoli che le hanno permesso di raggiungere la notorietà. Nel marzo del 2017 è uscito il suo primo album Život nije siv, vincendo il disco d’oro grazie a Hrvatska diskografska udruga, un’associazione che rappresenta i soggetti dell’industria musicale in Croazia.

A novembre dello stesso anno esce il suo disco natalizio Božićno jutro. Anche questo disco ha avuto un grande successo raggiungendo il 2º posto nella classifica nazionale. Nel 2019 ha pubblicato il suo terzo album e secondo disco numero uno Sretan put, ottenendo anche questa volta un grande successo. Nel dicembre 2021, Mia Dimšić ha vinto la 23ª edizione di Dora, il festival musicale impiegato per selezionare il rappresentante della Croazia per l’Eurovision Song Festival 2022. Il suo brano eurovisivo vincitore è stato un brano in inglese Guilty Pleasure e il 10 maggio 2021 sarà la rappresentante eurovisiva croata a Torino.

In un’intervista la cantante croata spiega come è nata Guilty Pleasure:

Non avrei mai immaginato di scrivere un pezzo per l’Eurovision. In realtà non ho mai scritto una canzone per l’Eurovision, era già pronta ed era la mia preferita tra tutte quelle del mio ultimo lavoro. Stavo preparando un album in inglese, il mio primo album totalmente in inglese, fino ad ora tutte le mie canzoni erano in croato, e “Guilty Pleasure” era la mia preferita di quella manciata di canzoni in inglese che avrei pubblicato. Il mio manager poi mi ha suggerito di partecipare al Dora, la nostra finale nazionale, con questa canzone. Io ho detto “Sì, facciamolo!”, poi la mia canzone ha vinto e quindi andrò all’Eurovision 2022 che è qualcosa di incredibile. Se qualcuno mi avesse detto che la mia canzone sarebbe andata all’Eurovision non ci avrei mai creduto, invece sta succedendo ed è pazzesco, mi sto godendo questo momento.