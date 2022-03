Dal 10 al 14 maggio 2022, l’ Eurovision Song Contest 2022, quest’anno si terrà in Italia. La città che ospiterà questo evento internazionale sarà Torino. Ma scopriamo dove poter acquistare i biglietti, quale saranno gli orari e il programma dell’evento.

Eurovision Song Contest 2022

Eurovision Song Contest è un festival musicale internazionale, nato nel 1956 a Lugano ed organizzato annualmente dai membri dell‘Unione Europea di radiodiffusione. Il concorso è trasmesso in diretta radiofonica e televisiva ed è seguita da centinaio di milioni di spettatori in tutto il mondo. Nel 2022, dopo oltre 30 anni, Eurovision Song Contest si terrà in Italia grazie alla vittoria dei Maneskin nel 2021. La scelta della città italiana che avrebbe ospitato l’evento è ricaduta sulla città sabauda di Torino.

La città è stata ritenuta particolarmente adatta sia per l’ospitalità che per le strutture a disposizione. Infatti Martin Osterdahl, supervisore esecutivo dell’Eurovision Song Contest, ricorda come le Olimpiadi del 2006 abbiano mostrato l’idoneità del PalaAlpitour, luogo in cui si terrà il Contest, per ospitare un evento globale.

L’Eurovision Song Contest 2022 si volgerà al PalaAlpitour di Torino dal 10 al 14 maggio 2022.

Programma e orari dell’Eurovision Song Contest 2022

Prima semifinale: martedì 10 maggio 2022 dalle ore 21:00 fino alle 23:00

Seconda semifinale: giovedì 12 maggio 2022 dalle ore 21:00 alle ore 23:00

Gran finale: sabato 14 maggio 2022 dalle ore 21:00 alle 23:00

I conduttori dell’evento sono 3: Alessandro Cattelan, Mika e Laura Pausini. L’evento sarà organizzato dalla Rai insieme all’European Broadcasting Union. Per tutti coloro che non riusciranno a partecipare all’evento in prima persona lo potranno vedere da casa. I canali interessati Rai 1, Canale 21 del digitale terrestre e la piattaforma TivùSat sul canale 110.

Biglietti e prezzi

Bisognerà aspettare solo pochi giorni prima di poter acquistare il biglietto per l’Eurovision Song Contest 2022. Infatti dal 7 aprile sarà possibile acquistare i Biglietti su Ticketone. Non sono ancora disponibili i costi ufficiali dei biglietti di quest’anno. Per capire i possibili costi possiamo fare riferimento ai prezzi dell’edizioni del 2021, svoltasi a Rotterdam. I prezzi dei biglietti per le due semifinali oscillavano da un prezzo minimo di 60 euro ad un massimo di 170 euro. Per quanto riguarda la finale il prezzo oscillava da un minimo di 90 euro ad un massimo di quasi 250 euro.