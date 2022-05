Il Met Gala è l’evento mondano ed eccentrico più interessante e atteso d’America. Quest’anno ritorna il 2 maggio 2022 al Metropolitan Museum of Art di New York ed il tema Gilded Age sicuramente ci farà impazzire con vestiti spettacolari che non passeranno inosservati.

Nell’attesa del red carpet, rivediamo i look più iconici della storia del Met Gala.

I look più iconici della storia del Met

Il Met Gala da sempre è considerato l’evento fashion più strampalato dell’anno. Durante questa serata, celebrità ed icone della moda internazionali, sfilano lungo il tappeto rosso del Metropolitan Museum, con vestiti assurdi e spettacolari. Tra i vari e tanti look che si sono succeduti nel corso di questi anni abbiamo selezionato per voi i look più iconici, divertenti e irriverenti.

Kim Kardashian, Met Gala 2021

Kim Kardashian durante il Met Gala del 2021 è riuscita a far parlare di sé sfoggiando un particolarissimo look. Si è presentata avvolta dalla testa ai piedi in un body nero Balenciaga che le copriva anche il viso.

Zendaya, Met Gala 2019

Zendaya per il Met Gala del 2019 si è trasformata in una vera principessa Disney. Sul tappeto rosso, l’attrice si è presentata con un abito da sera di seta, grigio cristallo firmato Tommy Hilfiger. Insieme a lei c’era il suo stylist Law Roach, vestito fata-madrina in un completo color turchese. È bastato un tocco di bacchetta per illuminarlo e donargli un bel color blu.

Katy Perry, Met Gala 2019

Katy Perry è sicuramente ricordata per i suoi look divertenti e strani sfoggiati sul red carpet. Durante il Met Gala del 2019 la cantante ha superato ogni aspettativa ed ha stupido tutti i presenti indossando un abito da lampadario firmato Moschino. Lo stesso direttore creativo di Moschino, Jeremy Scott ha detto di Katy:

Probabilmente nella storia del pop non c’è nessun altro artista che abbia usato il camp come lei, mixandolo con il suo sense of humour.

Jared Leto, Met Gala 2019

L’attore Jared Leto per il Met Gala del 2019 si è presentato con un total look di Gucci pensato da Alessandro Michele con una una replica in cera della sua testa creata proprio per l’occasione.

Blake Lively, Met Gala 2018

Durante il Met Gala 2018 il cui tema del dress-code era “Fashion and the Catholic Imagination”. L’attrice Blake Lively ha indossato per l’evento il suo abito Versace con il quale non è passata inosservata. Ampia gonna, strascico lungo, corsetto gioiello. Oltre ad essere un abito bellissimo è anche costoso. Infatti, è costato circa 2 milioni di dollari.

Rihanna, Met Gala 2018

Rihanna per il Met Gala del 2018 ha indossato un abito firmato John Galliano per Maison Margiela Artisanal, un minidress tempestato di pietre preziose con tanto di tiara papale.

Sarah Jessica Parker, Met Gala nel 2018

L’attrice Sarah Jessica Parker ha indossato un abito Dolce & Gabbana Alta Moda, dorato e ricoperto di pietre, decorato con cuori rossi, era sormontato da un copricapo in cui c’èra un vero presepe napoletano.

Frances McDormand, Met Gala 2018

L’attrice premio Oscar, Frances McDormand, in un abito Valentino Haute Couture e un copricapo Philip Treacy for Valentino Haute Couture.

Madonna, Met Gala 2018

Madonna è apparsa sul red carpet con un abito tutto nero di Jean Paul Gaultier ed una corona di oro.

Lil Nas X, Met Gala 2021

Il cantante Lil Nas X è apparso sul red carpet con un grande mantello che copriva un’armatura dorata, che a sua volta copriva una tuta dorata piena di cristalli e pailettes.