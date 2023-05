Met Gala 2023: i peggiori look delle celebrità sul red carpet

Al Metropolitan Museum of Art di New York è andato in scena il Met Gala 2023. Tante le celebrità sul red carpet dell’evento più atteso dell’anno.

È finalmente tornato l’appuntamento con il Met Gala 2023, uno dei red carpet più importanti nel mondo della moda. L’attesissimo evento si è svolto ieri sera, lunedì 1 maggio, al Metropolitan Museum of Art di New York. Ecco tutti i dettagli.

Met Gala 2023 in onore di Karl Lagerfeld

Il Met Gala è una serata di gala che anticipa l’inaugurazione della mostra del Costume Insistute del Metropolitan Museum di New York. Gli ospiti dell’evento sfoggiano incredibili creazioni d’alta moda seguendo un tema, che cambia ogni anno in base alla mostra che si svolge in quel momento nel museo. Quest’anno la serata è stato un omaggio alla carriera e alla vita di Karl Lagerfeld, scomparso il 19 febbraio 2019. L’evento, infatti, ha inaugurato la mostra “Karl Lagerferld: A Line of Beauty”, in cui sono stati esposti 150 look originali del celebre stilista con i relativi bozzetti. Gli ospiti della serata hanno rispettato il dress code richiesto, inserendo elementi che hanno fatto la storia dell’inimitabile designer. E dopo i migliori outfit, scopriamo insieme i peggiori look sfoggiati dalle numerose star sul red carpet.

Met Gala 2023: gli outfit peggiori sul red carpet

Kendall Jenner Flop per Kendall Jenner. La modella statunitense ha indossato un body con maniche mantello interamente ricoperte di paillettes nere, in contrasto con il colletto bianco di cristalli. Ai piedi un paio di stivali platform scintillanti. Il tutto firmato Marc Jacobs. Un look, probabilmente, troppo scontato per un evento di questo calibro!

Kylie Jenner

Ed anche l’abito griffato Jean-Paul Gualtier di Kylie Jenner sembra essere molto distante dal tema dell’evento. Completamente sbagliato il colore rosso, di certo non uno dei preferiti di Karl Lagerfeld. In particolare se abbinato all’azzurro.

Jenna Ortega La giovane attrice sembrerebbe essere rimasta intrappolata nel ruolo di Mercoledì Addams. In occasione del Met Gala 2023, Jenna Ortega ha calcato il red carpet con un abito dallo stile gotico griffato Thom Browne.

Jared Leto

Jared Leto è ormai noto per i suoi look esuberanti ed originali. L’attore ha deciso di rendere omaggio a Chouppette, la gatta bianca dello stilista, indossando un vero e proprio completo furry con tanto di grossa testa a riproduzione del felino, con lunghi baffi e occhi azzurri. Un po’ troppo, non credete?

Lil Nas X

Parlando di look stravaganti… è impossibile non menzionare Lil Nas X. Il rapper ha sfilato sul red carpet coperto di cristalli dalla testa ai piedi. Anche lui ha omaggiato l’amata gatta con baffi e manicure con artigli.

Florence Pugh L’attrice sceglie, ancora una volta, di affidarsi a Valentino con un semplice bianco e nero. Nulla di entusiasmante! L’unica cosa ad aver sorpreso nel suo look? Il nuovo taglio di capelli.

Olivia Wilde e Margaret Zhang

Il peggiore incubo di una donna? Andare ad una festa e trovarsi ad indossare lo stesso abito di un’altra. Proprio come è successo a Olivia Wilde e Margaret Zhang durante il Met Gala 2023. Entrambe hanno scelto un modello ispirato ad una creazione del 1893 del celebre stilista. Che imbarazzo!