Mercoledì: trama e cast della serie tv

Il 23 novembre 2022 uscirà Mercoledì, la serie tv di Netflix, firmata da Tim Burton, che ha come protagonista la piccola di casa della famiglia Addams, con un cast stellare.

Mercoledì, la serie tv di Netflix: la trama

La data ufficiale è ormai arrivata.

Il 23 novembre 2022 Netflix renderà disponibili gli episodi della serie tv Mercoledì. Una serie molto attesa, grazie alla firma speciale di Tim Burton, che racconta la storia della piccola di casa della famiglia Addams, un personaggio sempre molto amato. Il primo trailer è stato reso pubblico e racconta un particolare in più, ovvero l’arrivo dello zio Fester e il misterioso personaggio interpretato da Christina Ricci. La serie è un giallo con toni investigativi e soprannaturali, che ripercorre la storia di Mercoledì Addams come studentessa presso la Nevermore Academy, descrivendo i tentativi di controllare i suoi poteri paranormali, sventare una serie di omicidi e risolvere il mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima, con nuove relazioni particolarmente complicate.

Mercoledì: il cast stellare della serie tv

Il cast è davvero stellare. Oltre alla protagonista Jenna Ortega, ci saranno Catherine Zeta-Jones e Luis Guzman nel ruolo di Morticia e Gomez Addams. Tra i volti noti ci sono anche Gwendoline Christie e Christina Ricci, che negli anni ’90 aveva interpretato proprio la protagonista nei film cult La famiglia Addams e La famiglia Addams 2. A completare il cast anche Hunter Doohan, Jamie McShane, Georgie Farmer, Moosa Mostafa, Emma Myers, Naomi J.Ogawa, Joy Sunday e Percy Hynes White.

Nella serie tv ideata dal genio visionario di Tim Burton, Christina Ricci sarà Ms. Marilyn Thornhill, una delle insegnanti della Nevermore Academy, una vera novità nel mondo degli Addams. Tim Burton ha fortemente voluto Christina Ricci nel suo progetto. “Sono stata davvero lusingata di essere stata interpellata da Tim. È bello far parte di questa nuova versione di quel personaggio. È divertente da guardare ed è divertente vedere le opinioni diverse delle altre persone” ha dichiarato l’attrice. “Ho adorato lavorare con Tim. E Jenna è incredibile” ha aggiunto. La novità trapelata nel trailer riguarda anche lo zio Fester, interpretato da Fred Armisen, attore comico conosciuto per il Saturday Night Live. Nella clip si vede convincere Mercoledì a partire con lui per una delle sue assurde, e pericolose, avvenutre, a bordo di un sidecar a tema mucca.

Le dichiarazioni della protagonista

“Mercoledì è un’adolescente al momento e non l’abbiamo mai vista così prima d’ora. I suoi commenti sarcastici e sprezzanti potrebbero non necessariamente sembrare graziosi quando sono espressi da una ragazzina che non ha più dieci anni” ha dichiarato Jenna Ortega, che interpreta Mercoledì. L’attrice ha spiegato che calarsi in questo ruolo “non è stato semplice. Non volevamo che fosse come tutte le altre adolescenti, ma neanche che sembrasse ignara. E non l’abbiamo mai vista così presente sullo schermo. In passato quando Mercoledì entrava in scena, che fosse solo per una battuta o che fosse presa di mira da uno scherzo, lo faceva sempre con maestria ed è questo che le persone amano di lei. Ma in questa serie lei è al centro dell’azione. Abbiamo l’opportunità di darle più spessore e in questo modo diventa una persona più reale, qualcosa che non è mai stato fatto in precedenza”.