Tutto si è sempre saputo della nota conduttrice televisiva Ilary Blasi; la notizia della separazione da Francesco Totti ha scosso tutte le persone fan del loro amore ma, come spesso accade, si sono alzati commenti e critiche da parte delle famiglie dei protagonisti.

In effetti, non si è mai parlato delle sorelle della Blasi, Silvia e Melory; recentemente la più piccola, Melory, è stata al centro dell’attenzione per le sue dichiarazioni nei confronto dell’amico dell’ex capitano della oma, Alex Nuccetelli.

Ma che cosa sappiamo esattamente di Melory Blasi? Andiamo a scoprire insieme qualcosa in più sulla sua vita, il suo lavoro e la sua famiglia.

Melory Blasi: vita e famiglia

Melory Blasi è terzogenita delle tre sorelle (Silvia è la maggiore, nata nel 1980, Ilary la “mezzana”, nata nel 1981).

È nata a Roma il 1 novembre del 1990 sotto il segno dello Scorpione e attualmente ha 32 anni.

Si è laureata prima in Ortottica nel 2012 e poi in Scienze Riabilitative nel 2015; dopo avere perso il lavoro, però, ha comunicato sui social di averne trovato uno nuovo nel giro di poco tempo (circa tre mesi). Attualmente è un’ortottica affermata nonché assistente di oftamologia e, ha dichiarato lei stessa, nonostante il lavoro le occupi moltissimo tempo, è ciò che farà per tutta la vita.

Per quanto riguarda l’amore, sappiamo che Melory Blasi è sposata dal 2017 con Tiziano Panicci; i due in realtà stavano insieme già da diversi anni, ma si sono uniti in matrimonio nel 2017. L’amore forte che li lega ha fatto sì che nel novembre 2020 nascesse la loro prima figlia, Jolie. Pare che la coppia sia molto affiatata e si aiuti molto a vicenda; la stess Melory, infatti, ha dichiarato di ritenersi molto fortunata ad avere Tiziano poiché è sempre molto presente come padre nella gestione e organizzazione della casa e della piccola Jolie.

Le dichiarazioni di Melory Blasi su Alex Nuccetelli

Di recente sono emerse diverse dichiarazioni che hanno visto protagonista proprio la sorella minore di Ilary, Melory Blasi. Sembrerebbe infatti che Melory abbia compiuto qualche affermazione sull’amico di Francesco Totti, Alex Nuccetelli che, a sua volta, avrebbe rilasciato un’intervista in cui “difende” l’amico Totti, rivelando anche alcuni dettagli mai resi noti sulla separazione recente.

Nuccetelli, infatti, ha quasi fatto intendere che la “colpa” della rottura sia da attribuire interamente a Ilary, aggiungendo poi alcuni dettagli sulla presunta nuova compagna dell’ex capitano e altre parole. Melory Blasi, però, non l’ha presa molto bene e ha subito deciso di commentare il tutto con parole abbastanza dure: “Credo che ‘certi’ amici farebbero bene a stare in silenzio” – esordisce la sorella di llary.

In una situazione così delicata e che ha fatto il giro di tutti i media, Melory ha pensato bene di preservare e mettere al riparo la sorella maggiore, chiedendo il giusto rispetto e la giusta cautela nel trattare un argomento così fresco e, soprattutto, intimo.

In generale, comunque, non si hanno molte informazioni sul profilo di Melory Blasi; ama follemente la sua famiglia e si impegna costantemente sul lavoro, ma non rinuncia allo svago e a “postare” su Instagram momenti della sua quotidianità.