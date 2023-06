Il 22 gennaio 2005 Melania e Donald Trump sono diventati ufficialmente marito e moglie. Il loro è stato un matrimonio molto chiacchierato, soprattutto vista la notevole differenza d’età. Ma ad aver attirato l’attenzione di tutti i media è stato sicuramente l’abito da sposa di seta indossato dalla moglie dell’ex presidente degli Stati Uniti D’America.

Melania Trump, il prezzo dell’abito da sposa in seta indossato al matrimonio

Un abito da sposa talmente indimenticabile da essere finito sulla copertina di Vogue America. Non solo. La celebre rivista le ha dedicato anche un servizio da ben 14 pagine. Un sogno che si realizza per Melania Trump, ex modella slovena da sempre amante della moda. Non a caso, la moglie dell’ex presidente è nota per il suo immenso e lussoso guardaroba e i suoi meravigliosi look. Per il suo giorno speciale, la moglie dell’ex presidente ha deciso di affidarsi a Dior con un vestito disegnato appositamente per lei dal noto stilista inglese John Galliano. Un modello senza spalline, corpetto aderente e ampia gonna caratterizzata da drappeggi ed un lunghissimo strascico. L’abito inoltre è impreziosito numerosi cristalli preziosi. Per realizzarlo ci sono volute 550 ore di lavoro, 90 metri di pura seta duchesse bianca ed oltre 1500 strass di cristallo cuciti a mano. Non dimentichiamoci poi lo strascico ed il velo lunghi circa 4 metri. Un abito da sposa a dir poco spettacolare da ben 27 chili. Ma quanto è costato? Il valore si aggira intorno ai 200.000 dollari… Una cifra da far girare la testa! Il cambio d’abito non poteva mancare, infatti, per i festeggiamenti Melania Trump ha indossato un vestito elegante e altrettanto costoso firmato Vera Wang.

Il matrimonio lussuoso di Melania Trump: dall’abito da sposa in seta ai gioielli preziosi

Ma non è finita qua. Impossibile non menzionare i gioielli preziosi scelti da Melania Trump per completare il suo costosissimo abito da sposa in seta. Un meraviglioso collier di brillanti e l’anello nuziale, un gioiello con incastonato uno smeraldo da 12 carati di circa 1,5 milioni di dollari. Per non parlare poi della torta da 50mila dollari. Un matrimonio lussuoso da circa 35 milioni di dollari.

Curiosità sulla storia d’amore tra Melania e Donald Trump

Il primo incontro tra la coppia risale al 1998. A quel tempo Melania lavorava per l’agenzia di modelle ID Models, fondata da Paolo Zampolli, imprenditore di successo e amico dell’ex presidente. I due si incontrarono ad una festa in occasione della fashion week newyorkese. Il loro fu un amore a prima vista, un vero e proprio colpo di fulmine. Nonostante la differenza d’età infatti, lei 28 e lui 52 anni, si iniziarono a frequentare fin da subito e si innamorarono perdutamente. Dopo 6 lunghi anni di relazione, nel 2005 decisero di fare il grande passo e convolare a nozze. Un matrimonio passato alla storia, coronato dalla presenza di importanti volti come Heidi Klum, Rudolph Giuliani, Bill e Hillary Clinton. Dalla loro unione poi, nel 2006, nasce Barron William Trump.