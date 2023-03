Meghan Markle ama la moda e la moda ama Meghan Markle. Il suo ultimo outfit è diventato tendenza: i pantaloni in finta pelle sono must have

La vita di Meghan Markle e Harry continua a gonfie vele. È vero, i due sono stati al centro di numerosi gossip e numerose polemiche, ma a quanto pare la loro unione è sempre più forte. Recentemente sono stati fotografati all’ingresso di un ristorante a San Francisco: il look di lei è già tendenza assoluta.

Meghan Markle a cena con Harry: l’outfit è virale

Meghan Markle e Harry sono stati avvistati dopo molto tempo di nuovo insieme in pubblico. Dopo l’uscita di Spare di Harry, infatti, i due non erano stati immortalati troppo spesso in occasioni di vita quotidiana. Qualche giorno fa, però, i coniugi sono stati avvistati davanti a un ristorante di Los Angeles, pronti per vivere una cenetta romantica vis a vis. Naturalmente i paparazzi non potevano non scovarli e si sono subito apprestati a scattare. Le fotografie, come spesso accade, hanno fatto il giro del web in pochissimo tempo e a colpire lo sguardo del pubblico è stato il look sfoggiato da Meghan Markle. La duchessa di Sussex, per l’occasione speciale con il marito, ha scelto un outfit di assoluta tendenza. In particolare, sono stati i pantaloni skinny effetto pelle a valorizzare a pieno il look. Il brand dei pantaloni è Veronica Beard e il prezzo, andando a sbirciare direttamente sul sito ufficiale della marca, è pari a 318 €. Il modello in questione è il Maera Skinny Jeans, un modello a vita alta stretch fatto di pelle vegana. Tale elemento, per quanto possa sembrare irrilevante, è in realtà molto importante: dimostra l’attenzione che la duchessa di Sussex mostra nei confronti dell’ambiente e della sostenibilità.

I pantaloni in pelle vegana scelti da Markle sono stati abbinati a un paio di décolleté in pelle nera targate Dior e a un elegantissimo capospalla beige dal collo particolare firmato Carolina Herrera.

Il look, nel complesso, funziona alla grande. Da una parte emerge il lato sbarazzino della duchessa, pronta a sfoggiare un effetto pelle rock audace, mentre dall’altra persiste l’eleganza che da sempre rappresenta il suo stile e di cui il cappotto e le scarpe ne sono la dimostrazione concreta. Insomma, per una cena romantica in compagnia del marito Harry, Meghan Markle ha scelto un outfit più che perfetto: romantico e audace al punto giusto.

Come abbinare i pantaloni skinny di finta pelle di Meghan Markle

I pantaloni skinny in finta pelle di Meghan Markle sono abbinabili a seconda sei gusti più disparati. La duchessa di Sussex ha scelto di abbinarli a qualcosa in netto contrasto, ma la possibilità di realizzare look total rock è sempre presente. In tal caso, quindi, non vi resta che scegliere un top in finta pelle, magari abbinato a un blazer oversize lasciato aperto e ai piedi le décolleté andranno benissimo.

Diversamente, per un look un po’ più casual, potreste abbinare ai pantaloni una t-shirt bianca sblusata, cintura con fibbia metallica, Converse All Star ai piedi e giacca o in jeans, o in pelle. In questo modo otterrete uno stile casual, rock e all’insegna della tendenza.

I pantaloni skinny in finta pelle sono un must have: in commercio sono numerosi i brand pronti a proporli, perciò non avrete problemi nel trovare quello più adatto a voi.