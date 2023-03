Meghan Markle ha scelto la tendenza ancora prima dell'arrivo della primavera: le sue mules di Valentino sono un must have

Dopo una lunga pausa dai riflettori Meghan Markle è tornata a fare parlare di sè, ma questa volta per i suoi incredibili look. In occasione della Giornata internazionale della donna, infatti, Markle si è lascata fotografare con ai piedi un modello di scarpe che è già entrato d’ufficio tra le tendenze primaverili: le mules.

Le mules di Meghan Markle? Il must have per la primavera 2023

La duchessa di Sussex è uscita allo scoperto. Dopo un po’ di pausa dai riflettori, Meghan Markle ha scelto di uscire a pranzo in compagnia di amiche e colleghe. Per l’occasione, dunque, Markle ha scelto un look che punta già alla primavera, soprattutto per quanto riguarda la scelta delle scarpe. Non a caso, infatti, la duchessa ha voluto indossare un modello che pare già essere tendenza assoluta per la nuova bella stagione: le mules. Il modello da lei selezionato è color crema ed è firmato Valentino Garavani. Candide e raffinate, le mules scelte dalla duchessa sono state abbinate a un outfit total black molto pulito e lineare: pantaloni skinny a trombetta, maglioncino nero in lana e cappotto di media lunghezza lasciato aperto firmato Max Mara. Come accessori Meghan Markle ha scelto un paio di maxi occhiali neri sempre di Valentino e una borsa targata Chanel bicolor, giusto per riprendere il candore delle calzature.

Le mules di Meghan Markle: modello e prezzo

Il modello di mules scelte da Meghan Markle è il Roman Stud Flat Mule nella tonalità Ivory. Si tratta di un modello piatto di super tendenza a punta con un piccolo dettaglio borchiato dorato, giusto per regalare un po’ più di personalità al tutto. 100% pelle di vitello, le mules di Valentino Garavani hanno un prezzo di circa 770 dollari che, in euro, equivalgono circa a 720 €. La particolarità delle mules è proprio quella di essere super basse e di lasciare tutta la parte del tallone aperta. In questo modo la scarpa assume raffinatezza da una parte e grande comodità casual dall’altra. Il colore, così chiaro e raffinato, si adatta perfettamente a ogni tipologia di look. Meghan Markle, scegliendo il nero, ha fatto centro.

Come abbinare le mules di Meghan Markle

In realtà abbinare le mules di Meghan Markle non è poi così complicato. Avvicinandosi la stagione primaverile, infatti, le possibilità di creare look ad hoc sono tantissime. Essendo un modello molto semplice e anche molto versatile, le mules si adattano bene a ogni esigenza. La duchessa di Sussex ha puntato tutto sul nero che, in questo caso, ha indirizzato lo sguardo proprio verso le scarpe, il vero punto di luce di tutto l’outfit. Volendo, però, potreste abbinare le vostre mules a un paio di jeans (skinny, mom fit o baggy, dipende dai vostri gusti), magari anche con un leggero risvolto, a cui abbinerete una camicia bianca, un blazer lasciato aperto e una bella borsa a tracolla. Diversamente, le mules si abbinano molto bene anche ad abiti corti più leggeri e svolazzanti. Considerando che ci stiamo avvicinando alla bella stagione e ai picnic fuori, un look del genere potrebbe rivelarsi ottimo.

Insomma, il trucco è giocare con gli abbinamenti: le mules non vedono l’ora di essere sfoggiate!