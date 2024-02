Meghan Markle ha cambiato colore dei capelli, per lei una nuance color cioccolato. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Meghan Markle cambia colore di capelli: la nuance cioccolato è vincente

La moglie del principe Harry, Meghan Markle, ha sfoggiato un nuovo colore di capelli. In realtà il cambiamento non si nota tantissimo in quanto si tratta solamente di una minima variazione di tono. La Duchessa di Sussex ha scelto una nuance color cioccolato. Meghan e Harry si sono recati in Canada, a Vancouver, all‘Invictus Games One Year To Go Winter Training Camp, dove abbiamo potuto notare il leggero cambiamento in fatto di colore di capelli di Meghan. Di solito la moglie di Harry ha i capelli color cioccolato scuro o caffè, adesso ha deciso invece di puntare su una calda nuance cioccolato castano. Ecco che, su Instagram, la colorista della Duchessa di Sussex, Kadi Lee dell’Highbrow Hippie Atelier di Los Angeles, ha parlato della nuova nuance di Meghan: “questa miscela di sottotoni rossi e dorati crea una tonalità dinamica di brunette che non solo dona alla pelle la massima luminosità, soprattutto durante i mesi più freddi dell’inverno, ma fornisce anche ai capelli una lucentezza di altissimo livello.” Insomma, se state pensando di cambiare colore di capelli e puntare sul castano cioccolato, ecco la scelta di Meghan Markle può essere quella perfetta anche per voi!

Capelli, i colori più in voga per la Primavera Estate 2024

Come abbiamo appena visto, la Duchessa di Sussex Meghan Markle, ha leggermente cambiato colore di capelli, puntando su un color cioccolato davvero intrigante. Ma vediamo adesso insieme quali sono i colori più in voga per la Primavera Estate 2024:

Cioccolato: oltre alla tonalità scelta da Meghan, il color cioccolato nelle sue varie sfumature è il colore di tendenza per le prossime stagioni calde. Si può anche scegliere un cioccolato chiaro con delle sfumature di biondo vanigliato.

oltre alla tonalità scelta da Meghan, il color cioccolato nelle sue varie sfumature è il colore di tendenza per le prossime stagioni calde. Si può anche scegliere un cioccolato chiaro con delle sfumature di biondo vanigliato. Caramello: uno dei colori che andranno per la maggiore è il caramello, magari un caramello macchiato come quello della moglie dell’attore George Clooney, Amal.

uno dei colori che andranno per la maggiore è il caramello, magari un caramello macchiato come quello della moglie dell’attore George Clooney, Amal. Biondo miele : se invece si preferiscono i capelli chiari, ecco che per la Primavera Estate si può puntare sul color biondo miele, ovvero quel biondo dall’aspetto naturale perfetto da sfoggiare al mare.

: se invece si preferiscono i capelli chiari, ecco che per la Primavera Estate si può puntare sul color biondo miele, ovvero quel biondo dall’aspetto naturale perfetto da sfoggiare al mare. Rame: si tratta di un marrone tendente al rosso, che ricorda proprio il colore del rame e si abbina alla perfezione per chi ha la base castana o bionda, oltre che rossa.

Per scegliere il colore adatto, uno degli elementi da tenere in considerazione è il colore della nostra carnagione, bisogna infatti prendere in considerazione l’incarnato della pelle e il suo sottotono. Oppure si può fare riferimento all’armocromia o al colore degli occhi, che può essere enfatizzato in base alla nuance scelta. Infine va tenuta in considerazione anche la forma del viso. Il consiglio è, se volete cambiare colore, di chiedere al vostro parrucchiere di fiducia che saprà dirvi quali sono i colori che vi donano e quelli che è meglio evitare.

