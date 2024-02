S.O.S capelli sporchi con frangia? Non temere! Ecco 10 acconciature per trasformare la tua chioma in un batter d'occhio!

Ecco come gestire uno dei più comuni “beauty drama” femminili: i capelli sporchi. Programmare lo shampoo può diventare una vera e propria sfida, con gli impegni dell’ultimo minuto a rischio di sabotare tutto. Scopriamo insieme 10 acconciature semplici e veloci (con frangia) per rivoluzionare la tua chioma!

10 acconciature per camuffare i capelli sporchi con frangia

I modi per camuffare i capelli sporchi ci sono e funzionano. Chi porta la frangia, lo sa: basta bagnarla con un po’ d’acqua, rimetterla in piega e tornerà ad avere volume e lucentezza. Se invece sei sempre di corsa, lo shampoo secco è il tuo migliore alleato, un must da tenere in borsa. Spruzzalo ad una decina di centimetri dal cuoio capelluto, lascia agire per qualche secondo e pettina. Questo prodotto ha il potere di assorbire il sebo in eccesso ed eliminare quel tanto odiato effetto oleoso. Non hai tempo per questi trucchetti? Non preoccuparti, ci pensiamo noi! Qui di seguito troverai 10 acconciature perfette per nascondere i capelli sporchi:

Coda tirata con gel o lacca Hai una serata speciale e non hai tempo di lavare i capelli? Per camuffare una chioma sporca l’acconciatura perfetta è senza dubbio una coda extra tirata con gel o lacca, soprattutto con un finish lucido o bagnato.

Coda spettinata Per un look da giorno, invece, è meglio optare per una coda spettinata e casual. Un’acconciatura facile e veloce, in grado di nascondere i capelli sporchi raccogliendoli in una coda cotonata e disordinata.

Space buns Gli space bun sono due chignon alti e voluminosi. Perfetti per nascondere i capelli sporchi e dare un tocco giocoso al look.

Trecce Le trecce sono versatili e si adattano a diverse occasioni. Sia la treccia classica che la treccia alla francese sono perfette per camuffare i capelli sporchi.

Chignon alto spettinato Uno chignon alto disordinato è un’alternativa semplice ma elegante. Basta un po’ di lacca e qualche forcina per realizzarlo.

Raccolto basso Facile e veloce da realizzare, il raccolto basso è un’ottima scelta per nascondere i capelli sporchi.

Beachy waves I capelli mossi nascondono più facilmente le radici sporche: per rinfrescare la chioma, ti basterà realizzare delle onde molto naturali e semplici.

Accessori per camuffare i capelli sporchi con frangia

Non solo code, trecce e chignon, ma anche gli accessori possono aiutarci a camuffare i capelli sporchi con la frangia:

Fascia di seta La fascia di seta è l’ideale se si vuole togliere l’attenzione dai capelli sporchi. Un accessorio alla moda per creare unicità anche alle acconciature più classiche.

Cerchietto Immancabile poi il cerchietto, un accessorio elegante e di classe, con il quale possiamo camuffare perfettamente le radici non pulitissime.

Cappello

Se proprio non sapete cosa fare o non avete tempo per acconciarvi i capelli, indossate un bel cappello ed il gioco è fatto!

