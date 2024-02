Ami i capelli scalati e sei alla ricerca di un look fresco e dinamico? Allora sei nel posto giusto! Il taglio perfetto per te è senza dubbio il rachel cut.

Rachel cut, il taglio che ha conquistato le celebs a Sanremo 2024

Ad averlo sfoggiato recentemente è stata Clara sul palco dell’Ariston, in occasione dell’edizione 2024 del Festival di Sanremo. La giovane cantante ha optato per una rivisitazione moderna, realizzata dal noto hairstylist Salvo Filetti, dell’iconico taglio sfoggiato da Rachel Green (aka Jennifer Aniston) nella serie televisiva Friends. Ormai da tempo, l’attrice statunitense ha fatto di questo taglio il suo marchio di fabbrica. Non a caso, il nome dell’hair cut prende proprio ispirazione dal suo personaggio della celebre fiction. Ma cosa rende così straordinario il taglio scalato rispetto agli altri? La risposta è semplice: la sua esecuzione. Il taglio scalato, infatti, si distingue per la sua scalatura audace, caratterizzata da una combinazione unica di lunghezze. La particolarità risiede nel fatto che le ciocche più vicine al naso vengono sfoltite al livello del mento, creando un effetto simile al classico caschetto. Tuttavia, il tocco distintivo risiede nella parte posteriore, con una scalatura che rende questa zona particolarmente lunga. Questa dualità di lunghezze, corta sopra e lunga sotto, aggiunge un tocco di modernità e dinamismo al taglio, rendendolo una scelta estremamente cool e di tendenza per la stagione fredda.

Rachel Cut, il taglio perfetto per chi ama i capelli scalati

I tagli scalati sono una scelta che si adatta a tutte le forme del viso. Rendono affascinante il viso tondo o quadrato, addolcendo i tratti, e sono altrettanto perfetti per chi possiede un viso piccolo e lineamenti delicati, regalando quel tocco di movimento tanto desiderato. Se hai un viso ovale o lungo, il taglio scalato continua ad essere un’opzione vincente, specialmente se accompagnato da una frangia piena per evitare di accentuare ulteriormente la lunghezza del viso. La scalatura è una tecnica di taglio versatile che si adatta a ogni tipo di capelli, tranne per quelli molto densi o crespi, dove rischierebbe solo di accentuare il volume eccessivo. Si rivela un alleato prezioso anche per chi ha capelli piatti o sottili, poiché il gioco di lunghezze crea un risultato dinamico e sbarazzino. Versatile, sensuale, femminile e pratico da gestire: il rachel cut è la scelta perfetta per chi ama i capelli scalati. Provalo anche tu, siamo sicuri che non te ne pentirai!

