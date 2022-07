In uno dei suoi messaggi ai suoi fedeli la Madonna di Medjugorje ha invitato tutti a prepararsi all’arrivo di un importante alleato.

La Madonna di Medjugorje: il messaggio

La Madonna di Medjugorje ha lasciato alcuni importanti messaggi ai suoi fedeli e uno di questi è riportato dalla sensitiva Marija Pavlović Lunetti e fa riferimento a un importante alleato su cui essi potranno sempre contare:

“Cari figli, oggi vi invito a prepararvi, attraverso la preghiera e il sacrificio, alla venuta dello Spirito Santo.

Figlioli, questo è un tempo di grazia e per questo vi invito di nuovo a decidervi per Dio Creatore. PermetteteGli di trasformarvi e di cambiarvi. Che il vostro cuore sia pronto ad ascoltare e a vivere tutto ciò che lo Spirito Santo ha nel Suo progetto per ognuno di voi. Figlioli, permettete allo Spirito Santo di guidarvi sulla strada della verità e della salvezza, verso la vita eterna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata“, recita il messaggio.

Le apparizione della Madonna

La Madonna di Medjugorje ha moltissimi fedeli devoti da quanto sarebbe apparsa nel 1981 a sei veggenti (proprio nella località di Medjugorje, in Bosnia Erzegovina). Oltre ai messaggi lasciati alle sei persone in questione – che l’avrebbero vista apparire la prima volt – la Madonna continuerebbe a lasciare ogni anno dei nuovi messaggi ai veggenti. Tra questi vi è proprio Marija Pavlovic Lunetti, che ha rivelato di essere in possesso di nove dei dieci segreti a lei rivelati dalla Madonna.