Mauro Simonetti: chi è il professore del Collegio 7

“Lo sport, in ogni sua disciplina, trasmette molti insegnamenti per migliorarsi nel corpo e nella mente”. Con questa frase, che ne chiarisce subito il ruolo, Mauro Simonetti si presenta ai suoi followers su Instagram. Stiamo parlando di una delle new entry del corpo docenti del Collegio 7.

Mauro Simonetti arriva al Collegio 7: chi è

Il reality di Rai 2 ha sorpreso tutti con il suo longevo successo: ormai giunto alla settima edizione, ambientata a fine anni ’50, ha attuato alcuni cambi nei ruoli dei professori. Tra gli ultimi arrivati, appunto, Mauro Simonetti.

Come è facile evincere dal suo motto, parliamo di un professore di educazione fisicia. Mauro Simonetti è alla sua prima esperienza sul piccolo schermo e dunque il Collegio 7 segna il suo ingresso nel mondo dello spettacolo.

Su di lui si sa poco, se non che al momento vive in pianta stabile a Nettuno. Su data di nascita e dunque età non si hanno però informazioni, che non si evincono neppure dal suo profilo Instagram sul quale, comunque, si mostra volentieri con contenuti sempre legati allo sport.

Proprio a Nettuno è conosciuto in qualità di allenatore del Busen; è docente presso il MIUR-Federazione Ginnastica D’Italia-CONI Scuola dello Sport.

Sulla sua formazione, però, non si sa molto né sulle sue pregresse esperienze di insegnamento in ambito scolastico. La notizia della sua partecipazione al Collegio 7, comunque, è stata accolta positivamente dai suoi followers.

Mauro Simonetti: curiosità e vita privata

C’è un motivo per cui di Mauro Simonetti si sa poco: il suo profilo Instagram è infatti piuttosto giovane. Lo ha aperto appena poche settimane prima del ritorno del programam su Rai 2, senza annunciare niente circa la sua partecipazione. La prima foto, che lo ritrae sorridente, ha come didascalia: “Me lo avete chiesto in tanti ed eccomi qui. Sono su Insta!”.

Da lì in avanti Mauro Simonetti ha preso a condividere post informativi sullo sport, per esempio con la storia di alcuni atleti di grande successo e di accadimenti sportivi importanti. In diversi video ha poi mostrato la sua palestra e i ragazzi che allena.

Il tutto ha preparato il terreno alla grande rivelazione della sua partecipazione al Collegio. “Volevo fare una sorpresa ad amici e conoscenti ma la notizia è ormai trapelata. Si, sono io il nuovo professore di educazione fisica del reality Il Collegio” ha infatti scritto con grande entusiasmo. Mauro Simonetti è attivo sui social anche per annunciare le puntate e riprendere i contenuti del programma, mostrando un enorme entusiasmo verso questa nuova avventura.

Per quanto riguarda la sua vita privata dal punto di vista sentimentale e relazionale si sa altrettanto poco. Sappiamo che ha una grande passione per il mare e per il suo lavoro in generale, ma al momento questo è tutto. Forse la sua partecipazione al Collegio 7 le porterà a esporsi di più in prima persona sui social. D’altra parte, rispetto ad altre nuove figure dello show, è già un passo avanti essendo rintracciabile sui social. Chissà quindi se, nei prossimi mesi, apprenderemo dell’altro sul suo conto…