Basta vederle a distanza di qualche metro per capire che si tratta di mamma e figlia: Matilde Lucidi e Bianca Balti sono state fotografate insieme alla sfilata di Off-White a Parigi e la bellezza disarmante della coppia ha spiazzato tutto. A colpire, inoltre, anche il look e il make-up della giovane, audace e femminile.

Matilde Lucidi alla sfilata di Off-White: il make-up look colpisce

Ha solo sedici anni ma riesce a tenere testa ai flash dei riflettori come una vera professionista. Matilde Lucidi si è fatta immortalare accanto alla madre Bianca Balti, modella di fama mondiale e assai apprezzata, in occasione della sfilata di Off-White a Parigi. Oggettivamente meravigliose, le due donne hanno scelto di sfoggiare due look brandizzati Off-White, naturalmente, e due make-up look apparentemente molto distanti. La giovane sedicenne ha scelto un trucco occhi luminoso, dato da una linea di matita blu molto vivace abbinata al mini-dress blu elettrico. Sulla palpebra ha scelto di applicare un ombretto caldo che riesce a mettere in risalto il colore dei suoi occhi. Scelta replicata anche da Bianca Balti, a dimostrazione di quanto il loro legame sia solido. Matilde Lucidi ha steso poi un velo di blush sulle guance e un rossetto beige nude dai riflessi caldi e luminosi. Tutto il make-up esalta i lineamenti del suo viso e il risultato è perfetto. E i capelli? La giovane Matilde ha scelto di lasciare i lunghi capelli sciolti cadere liberamente lisci sulle spalle.

L’immagine di Matilde Lucidi accanto alla madre ha fatto il giro del web in un attimo e sono tanti i commenti di apprezzamento nel vedere la sua bellezza e nel percepire l’enorme affetto che scorre tra madre e figlia.

Il look di Bianca Balti: makeup naturale specchio della figlia

Sebbene il trucco occhi sia oggettivamente differente, in realtà se bene ci guardiamo, Bianca Balti e Matilde Lucidi hanno scelto dei colori molto simili. La modella classe 1984, ha infatti optato per un make-up naturale su tutto il viso, occhi compresi. A differenza della figlia ha evitato l’utilizzo della matita blu ma ha comunque scelto l’ombretto caldo sfumato sulle palpebre. Sulle guance stesso blush e sulle labbra stesso rossetto. Per quanto riguarda i capelli, invece, Bianca Balti ha scelto di sfoggiare un raccolto molto tirato che le lascia libero il viso. Scelta molto amata dalla modella, che spesso decide di legare i capelli.

Matilde Lucidi è così apparsa alla Parigi Fashion Week in una spontaneità oggettiva e in una naturale predisposizione ai riflettori. Primogenita della top model lodigiana, nata nel 2007 dalla relazione con Christian Lucidi, la giovane sedicenne vive con il padre a Parigi già da dopo il divorzio dei genitori. Non avendo mai assistito a una sfilata, per lei quella di Off-White è stata una prima volta emozionante, soprattutto se a viverla insieme a lei c’era Bianca Balti. Giovanissima e ancora in cerca della sua strada, Matilde Lucidi sta aspettando ancora un po’ prima di buttarsi nella carriera da modella: « […] magari quando ha 18 anni […]» ha dichiarato mamma Balti.

La vedremo sfilare nelle passerelle di alta moda? Lo scopriremo solo vivendo.