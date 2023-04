Maschere in tessuto: cosa sono e proprietà

Hanno proprietà purificanti, illuminanti o leviganti, sono alcune delle maschere in tessuto per il viso disponibili su Amazon.

Prendersi cura della propria pelle è importante affinché sia liscia e non risenta dei cambiamenti del tempo. Oltre ai classici prodotti come sieri e creme, vi sono anche le maschere in tessuto indicate per ogni tipologia di pelle. Scopriamo come funzionano e quali comprare a seconda delle esigenze epidermiche di ciascuno.

Maschere in tessuto

Sono diversi i prodotti da usare per la beauty routine per far apparire e avere la pelle del viso maggiormente elastica e tonica. Tra i vari prodotti che non possono mancare nella skincare, vi sono sicuramente le maschere in tessuto, che si caratterizzano per essere un prodotto usa e getta, ma ricco di tanti benefici.

Sono delle maschere per il viso realizzate in tessuto che si compongono di diversi principi attivi che fanno bene alla pelle. Si compongono da un foglio di tessuto che può essere di cotone o cellulosa, ma anche sintetico imbevuto di un siero che ha effetti sulla pelle. Stanno ottenendo un grande successo e sono molti a usarle al posto delle classiche maschere in crema o gel.

Sono note anche con il nome di sheet o tissue mask e piacciono proprio perché le maschere in tessuto risultano essere molto pratiche dal momento che è possibile portarle ovunque anche in viaggio in modo da prendersi cura di sé stessi e concedersi una piccola coccola o momento di benessere.

Sono molto efficaci con risultati visibili sin da subito dal momento che la pelle appare subito più morbida e levigata. Sono a base di elementi naturali come acido ialuronico, aloe vera, ma anche burri e oli naturali che contribuiscono a una formula utile e adatta.

Maschere in tessuto: proprietà

Si differenziano non solo alle esigenze della pelle di ciascuna, ma anche per il fatto che le maschere in tessuto sono di diversi tipi proprio per le tante proprietà che hanno sulla pelle. Alcune hanno effetto purificante, quindi maggiormente indicate per coloro che hanno la pelle grassa o mista. In questo caso purificano la pelle eliminando le tossine.

Sono a base di componenti come aloe o argilla, ma anche carbone che leniscono e dissetano oppure estratto di lavanda che ha proprietà astringenti per la pelle. Altre maschere sono idratanti, quindi adatte per la pelle secca o mista che ha bisogno di una maggiore idratazione. In tal caso, sono presenti ingredienti come l’acido ialuronico, ma anche aloe vera, glicerina e acqua termale.

Altre maschere in tessuto sono nutrienti o antiage, quindi aiutano a combattere i segni del tempo. Vanno bene per le pelli mature, ma gli ingredienti si adattano a queste formule, quindi ecco che sono con burro di karité, rosa mosqueta, cocco, ma anche argan e mango. Contengono anche componenti che rimpolpano come il collagene, retinolo o l’acido ialuronico.

Le maschere illuminanti sono per tutti i tipi di pelle e si basano su principi attivi quali la vitamina C, l’estratto di liquirizia, hanno un effetto schiarente sulla pelle grazie alla loro azione antimacchia. Sono indicate per chi è soggetta a rossori per l’effetto decongestionante oppure si trovano lenitive, quindi con camomilla per l’effetto calmante e rilassante della pelle.

Maschere in tessuto: offerte

Sono prodotti di skincare disponibili a ottimi prezzi sul sito di Amazon dove cliccando la foto si visualizzano tutti i dettagli. Qui sotto abbiamo stilato una classifica con le migliori tre maschere in tessuto per prendersi cura della pelle del viso scelte tra le più usate dalle consumatrici con una descrizione di ogni articolo.

1)Garnier maschera in tessuto HydraBomb

Sono 10 maschere della nota marca Garnier da applicare sul viso e si adattano alle vari esigenze della pelle. Hanno varie proprietà: illuminante, nutriente, ma anche riparatrice e indicate per combattere i segni del tempo oppure le occhiaie. Basta applicarla sul viso per un po’ di tempo per poi rimuoverla.

2)Zozu maschere per il viso in tessuto

Sono una confezione da 8 con benefici antiinfiammatori, lenitivi, ma anche purificatrici. Sono a base di estratti vegetali e indicate per ogni tipo di pelle. Idratano e nutrono la pelle aiutandola a proteggere dagli agenti atmosferici. Indicate anche per la pelle maggiormente sensibile e delicata.

3)Marchio Amazon find. maschera hydrogel viso in fogli

Una confezione da 10 maschere così suddivise: 2 purificanti, 2 antistress, 2 lenitive, 2 illuminanti e 2 dalle proprietà disintossicanti. Sono in fogli con una texture gelatinosa che non macchia. Permettono alla pelle di assorbirsi rapidamente senza lasciare residui. Sono maschere perfette per la beauty routine.

