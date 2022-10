Marta Maria Erriquez sarà il volto che vedremo nella prossima edizione de Il Collegio 7, che avvierà le trasmissioni il 18 ottobre 2022 su Rai 2. La ragazza vuole mettersi in gioco ed affrontare tutte le sue difficoltà. Cosa conosciamo della giovane?

Marta Maria Erriquez: chi è?

Marta Maria Erriquez ha 16 anni e viene da Venaria reale che si trova in provincia di Torino. Il suo sport preferito è il calcio. Studia per diventare bartender e il suo sogno è quello di partire per l’America. Miscela le emozioni e le piace lavorare con i drink e le miscelazioni perché rimane a contatto con la gente. Non ama definirsi e ancora sta cercando di scoprire piano piano la sua identità di genere.

Si veste spesso con vestiti larghi e ammette anche di rubarli al fratello ma questo non definisce il suo essere femmina o maschio. Sarà la prossima allieva de Il Collegio 7 e spera di poter combattere le proprie battaglie e esponendosi a pieno riguardo le sue emozioni e le sue problematiche. La settima edizione andrà in onda da martedì 18 ottobre 2022 su Rai 2.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da IL COLLEGIO (@ilcollegioufficialerai)

Marta Maria Erriquez è un’allieva de Il Collegio 7

Marta Maria Erriquez è una dei venti allievi che saranno protagonisti de Il Collegio 7. Il tema di questa settima edizione sarà il 1958, anno che risente ancora la conseguenze della Seconda Guerra Mondiale. Tutto quello che succederà all’interno del Convitto Nazionale Regina Madre di Anagni, posto in cui alloggeranno i ragazzi, verrà raccontato dalla voce narrante. Quest’anno è cambiata e sarà quella di Nino Frassica. Ci saranno 11 maschi e 9 femmine di cui conosciamo già i nomi: Giada Scognamillo, Luna Tota, Giulia Wnekowicz, Priscilla Savodelli, Zelda Nobili, Marta Maria Erriquez, Sofia Brixel, Elisa Angius, Alessia Abruscia, Damiano Severoni, Samuel Rosica, Gabriel Renis, Mattia Patané, Alessandro Orlando, Tommaso Miglietta, Apollinaire Manfredi, Davide Di Franco, Mattia Camorani, Alessandro Bosatelli. Come se la caveranno?