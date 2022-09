Torna finalmente sulla Rai la trasmissione tanto amata e seguita dai giovani italiani: Il Collegio 7. Inizialmente secondo i palinsesti Rai 2022-2023, la prima puntata sarebbe dovuta andare in onda martedì 27 settembre 2022 ma i programmi sono cambiati e si dovrà aspettare qualche giorno in più.

Quando inizia?

Il Collegio 7: la data di inizio, il canale e l’orario

La prima puntata del Collegio 7 andrà in onda martedì 18 ottobre 2022 alle 21:30 su Rai 2. Per la prima settimana è previsto un doppio appuntamento in quanto il secondo episodio si potrà guardare mercoledì 19 ottobre. Questa edizione è composta da otto appuntamenti e terminerà il 15 novembre 2022.

Il Collegio 7: i casting, il cast e la location

Nonostante la data di inizio sia slittata di qualche giorno, dal 27 settembre 2022 si potrà assistere ai provini del programma su Rai 2 alle 20:25. Infatti verranno selezionati i ragazzi che formeranno la settima edizione che sicuramente ci accompagneranno con figuracce, momenti divertenti e grandi scivoloni per tutta la durata dei casting. I giovani saranno in venti: 11 maschi e 9 femmine. Hanno un’età compresa tra i 14 e i 17 anni.

Ma chi sono? Il collegio femminile sarà formato da: Alessia Abruscia, Elisa Angius, Sofia Brixel, Marta Maria Erriquez, Zelda Nobili, Priscilla Salvodelli, Giulia Wnekowicz e Luna Tota. I ragazzi invece sono: Alessandro Orlando, Davide Cagnes, Alessandro Bosatelli, Mattia Camorani, Davide Di Franco, Apollinare Manfredi, Tommaso Miglietta, Mattia Patanè, Gabriel Rennis, Damiano Saveroni e Samuel Rosica. Tutti verranno seguiti dai professori e i sorveglianti. La voce che narrerà tutto quello che succede non sarà più quella di Giancarlo Magalli ma bensì quella di Nino Frassica. La location rimarrà il Convitto Nazionale Regina Margherita ad Anagni.

Quale sarà l’ambientazione del Collegio 7?

La settima stagione del Collegio sarà ambientata nel 1958. periodo storico che segue la fine della Seconda Guerra Mondiale. In questi anni c’era l’obbligo scolastico fino ai 14 anni. La scuola media era regolata dalla riforma Bottai che la divideva in due categorie: la scuola media inferiore e la scuola media complementare. Si poteva frequentare solo dopo aver preso la licenza elementare e il percorso si concludeva con l’esame di stato. Gli studenti del Collegio dovranno rivivere questo periodo e interfacciarsi con questo sistema scolastico per ben due mesi. Ce la faranno?