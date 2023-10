La ex fidanzata di Mario Balotelli, Tabby Brown, è morta a soli 38 anni. Aveva posato anche per PlayBoy e altre importanti riviste, come Cosmopolitan ed Elle.

Mario Balotelli, morta l’ex fidanzata a soli 38 anni

Terribile lutto per Mario Balotelli. La ex fidanzata, la modella Tabby Brown, è morta improvvisamente all’età di soli 38 anni. Per il momento le cause della morte della donna non sono state rese note, mentre la notizia è stata annunciata dal Sun. Il manager della modella ha confermato la notizie del decesso. L’ex fidanzata di Mario Balotelli ha avuto una bellissima carriera nel mondo della moda e ha posato anche per riviste importanti, come Cosmopolitan, Elle e PlayBoy. Inoltre, era molto attiva sui social network, con un profilo che conta oltre 300mila followers. La notizie della sua morte ha completamente sconvolto il mondo della moda e dello spettacolo inglese. “Che luce eri, il tuo aspetto esteriore corrispondeva a ciò che avevi dentro. Sono scioccata e addolorata per la tua scomparsa. Riposa in pace Tabby” ha scritto NayNay, cantante e amica di Tabby Brown. La giovane modella era conosciuta alla stampa italiana per la relazione con Mario Balotelli, ex calciatore dell’Inter. La loro storia d’amore era nata nel 2013 ed era durata poco più di sei mesi, ma i due avevano fatto parte delle notizie di gossip per diverso tempo. I motivi della rottura sono ricaduti sulla gelosia della modella. Intorno al calciatore giravano troppe donne e la modella non riusciva a sopportare questa situazione, come lei stessa aveva raccontato al Mirror.



Morta Tabby Brown: le parole della ex fidanzata di Mario Balotelli

“Mi sono davvero innamorata di Mario, contro il mio miglior giudizio. Mi ha detto che voleva che ci sistemassimo e avessimo una famiglia. Poi ho scoperto che stava per avere un bambino con la sua ex, c’erano storie continue su di lui che faceva feste con altre donne e tutti i messaggi ‘lei è solo un’amica’. Così ho chiuso a novembre. Mario non poteva crederci e ha pensato di convincermi a tornare da lui. Quando ha capito che non c’erano possibilità l’ha presa molto male. Ma questo perché Mario non è mai stato scaricato da una donna. È abituato a ottenere esattamente quello che vuole” ha raccontato Tabby Brown al Mirror, nel 2013, parlando della fine della sua storia con Mario Balotelli. La modella era stata al centro delle notizie di gossip anche per la sua storia d’amore con un altro calciatore, ovvero Raheem Sterling, che gioca nel Chelsea. Era anche famosa per aver recitato nella serie The Bachelor e aver fatto delle pubblicità per marchi come Canon. Virgin Atlantic, AX e Lynx. Tabby Brown è morta all’età di 38 anni, ma per il momento i dettagli sulle cause del decesso non sono stati rivelati ufficialmente.

