Ballando con le Stelle, il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, è arrivato alla sua sedicesima edizione. Molti dei ballerini che partecipano a Ballando con le Stelle vengono spesso riconfermati per diverse stagioni, anche se in ruoli diversi. Tra questi c’è anche Maria Ermachkova, che ha partecipato per la prima volta nel 2016 e, poi, è tornata nel 2018, nel 2019 e nel 2020.

In questa sedicesima edizione è di nuovo presente come ballerina in gara e il suo partner VIP è Memo Remigi: scopriamo chi è Maria Ermachkova e tutto quello che è possibile sapere su di lei.

Chi è Maria Ermachkova

Maria Ermachkova è russa. È nata a Mosca il 4 luglio 1984 ed è una ballerina molto famosa e apprezzata a livello internazionale.

Il suo percorso nel ballo inizia fin da quando era bambina, quando ha cominciato a danzare e non si è mai più fermata.

Ha studiato danza a Mosca, a Londra, negli Stati Uniti, in Italia.

Ha vinto importanti competizioni internazionali, tra queste, nel 2014, c’è il Black Pool Dance Festival Professional Rising Stars e ha ritagliato un suo spazio molto importante nella danza, che le ha consentito di mettere sempre più in evidenza la sua bravura.

Dal 2000 insegna ballo latino americano e dal 2016 ha aperto, a Roma, la sua Accademia di ballo, il Maria Dance Studio, in cui sono a disposizione corsi diversi per tutti i gusti!

La vita privata di Maria Ermachkova

Della vita privata di Maria Ermachkova non sappiamo nulla di preciso. Di lei, infatti, si parla esclusivamente per il suo lavoro di insegnante di danza e per la sua partecipazione al programma di Rai 1.

Questo vuol dire che ha una personalità molto riservata e, nonostante la grande notorietà e il fatto di essere sempre sotto ai riflettori, riesce a tenere per sé quello che la riguarda più da vicino. Le uniche foto private che ha condiviso su Instagram sono quelle che la ritraggono insieme con i suoi nipotini.

Maria Ermachkova e il suo look

Occhi scuri e sguardo intenso, Maria Ermachkova ha i capelli biondi che porta con un taglio classico a caschetto, a volte lisci, a volte mossi, ma senza frangia. Questo le dona uno stile molto elegante e raffinato. Il suo make-up è pure molto essenziale, non usa, infatti, colori troppo accesi per mettere in evidenza i suoi occhi e per le labbra preferisce usare tonalità nude o rosate.

Ogni giorno dedica parte del suo tempo al lavoro di allenamento, indispensabile per una ballerina professionista e per essere sempre in forma! Il suo look è sempre curato e raffinato anche nella versione casual e da quello che si può capire dalle foto postate su Instagram, Maria Ermachkova nel suo abbigliamento preferisce indossare capi dai colori chiari e che, infatti, la valorizzano molto.