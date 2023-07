Con le sue misure e un fisico mozzafiato, Maria Arreghini è considerata la giornalista più sexy al mondo. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Maria Arreghini, chi è la giornalista più sexy al mondo? Età, misure, altezza e fisico

Maria Arreghini è una influencer e una giornalista sportiva e a oggi è uno dei volti maggiormente in voga di Sportitalia, tanto che da molti è stata definita come la nuova Diletta Leotta. Maria Arreghini è nata il 12 aprile del 1998, ha quindi 25 anni ed è del segno zodiacale dell’Ariete. La giovane giornalista ha misure curvy e un fisico davvero mozzafiato, è alta un metro e settantatré centimetri per 59 kg e ha una taglia di reggiseno piuttosto notevole. Maria Arreghini è originaria della provincia di Lecco e ha frequentato il liceo scientifico di Oggiono, per poi trasferirsi nella Capitale per studiare all’Università La Sapienza. Prima di diventare una conduttrice televisiva, Maria ha partecipato a diversi concorsi di bellezza, vincendo anche alcuni premi, come per esempio Miss San Colombano nel 2017. In quell’occasione Maria ha dichiarato che il suo modello era l’ex Miss Italia Cristina Chiabotto e, tra le sue passioni c’è la ginnastica artistica, il pattinaggio e soprattutto il nuoto, sport che ha praticato per dieci anni. Al momento la giovane influencer e giornalista dovrebbe essere single ma, se volete saperne di più su di lei, potete seguirla sul suo profilo ufficiale di Instagram, che ha già quasi 600mila follower. Maria Arreghini posta tantissime foto di se stessa e del suo fisico mozzafiato, catturando a ogni scatto un’infinità di commenti e di like da parte dei suoi numerosi seguaci.

Maria Arreghini, chi è la giornalista più sexy del mondo? La carriera

Maria Arreghini si è fatta conoscere dal pubblico per essere una dei volti noti della nota emittente televisiva Sportitalia, dove la giovane giornalista si occupa di diverse discipline, come ad esempio il rally, con il programma “Rally Dreamer Tv“, in inda sul canale 60 del digitale terrestre. Maria l’abbiamo anche vista al programma televisivo “Le Iene“, dove ha preso parte ad alcuni scherzi come per esempio quello fatto all’attrice e personaggio televisivo Vera Gemma. Tornando a Sportitalia, Maria Arreghini ha concluso la stagione con un format che porta il suo nome, “A Mary’s Place“, nel quale la giovane giornalista sportiva intervista atleti, calciatori e pugili, tra cui Daniele Scardina. Dalla prossima stagione inoltre, colei che viene considerata come la nuova Diletta Leotta, dovrebbe avere ancora più spazio a Sportitalia. Grazie a “Mary’s Place”, Maria Arreghini è stata notata anche all’estero, il “The Sun” le ha infatti dedicato un approfondimento. Queste le parole riportate sul famoso tabloid inglese: “Maria Arreghini sta conquistando i social media con una serie di immagini un pò impertinenti”. Solo il tempo ci dirà se Maria Arreghini sarà davvero la nuova Diletta Leotta, ne se continuerà o meno la carriera come giornalista sportiva, ma di certo la giovane lombarda ha tutte le carte in regola per avere una lunga carriera nel mondo del giornalismo sportivo.