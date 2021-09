Cristina Chiabotto dopo la sua vittoria a Miss Italia nel 2004 ha avuto uno straordinario successo in televisione. Nota come presentatrice e showgirl, ecco la storia dell’ex modella piemontese fra traguardi lavorativi e vita privata.

Chi è Cristina Chiabotto

Cristina Chiabotto, nata a Moncalieri il 15 settembre 1986, è una conduttrice televisiva italiana. Cresce a Borgaro Torinese dove frequenta le scuole dell’obbligo, diplomandosi da privatista al liceo psicopedagogico. Nel 2004 partecipa al più famoso concorso di bellezza italiano, vincendo il titolo di Miss Italia.

Dopo essere stata incoronata da Giorgio Panariello si inserisce nel mondo della televisione facendo la fatina nello “Zecchino d’Oro”. Ottiene poi numerose parti in noti spot televisivi tra cui si ricorda la serie realizzata con Alessandro Del Piero per l’acqua Rochetta.

Nel 2005 ottiene il ruolo di conduttrice per programmi minori e le viene assegnato il compito di passare la corona alla nuova vincitrice di Miss Italia.

Cristina Chiabotto e il successo come conduttrice

Nei due anni successivi partecipa a numerosi programmi televisivi. Insieme a Raimondo Todaro prende parte a “Ballando con le stelle”, il programma condotto da Milly Carlucci, uscendone vincitrice. Poco dopo conduce ben due programmi a fianco di Ilary Blasi e il Mago Forrest: “Le Iene” e “Festivalbar”. Ottiene nello stesso anno la conduzione delle serate del 24 e del 31 dicembre del Circo di Montecarlo.

Conduce poi nel 2007 “Scherzi a parte” a fianco di Valeria Marini e Claudio Amendola, venendo affiancati per alcuni episodi da personaggi come Katia & Valeria. Presenta poi anche i Wind Music Awards, questa volta insieme ad Ambra Angiolini e Giancarlo Giannini per poi ripetere l’esperienza anche con Rossella Brescia l’anno successivo.

Cristina Chiabotto tra lavoro e vita privata

Il ruolo di presentatrice le si addice e viene scelta per presentare il concorso “The Look of the Year” a Cattolica, noto per aver permesso a modelle come Cindy Crawford di iniziare la loro carriera. Torna poi in tv con diversi varietà tra cui “Ciak… si canta!” con Emanuele Filiberto e Pupo e “Fico+Fico Christmas Show” con il duo comico Fichi d’India.

Prosegue nel 2011 la sua avventura di conduttrice, ma questa volta in radio con il programma “Pronto chi sei?” su Radio Kiss Kiss. Successivamente conduce su Italia 1 il programma “Bau Boys” per poi ottenere la conduzione anche di “BravoGrazie”, un concorso mandato in onda su Sky per comici esordienti.

Per quanto riguarda la sua vita privata invece è nota a tutti la sua vecchia relazione con Fabio Fulco, terminata nel 2017 dopo dodici anni. Conclusa la storia con l’attore conosciuto durante le riprese di “Ballando con le stelle” si fidanza con l’imprenditore Marco Roscio. Dopo due anni di matrimonio i due mettono al mondo Luce Maria, chiamata così in onore della nonna di Cristina morta di Covid-19.