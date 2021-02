Chi è Margherita Vicario, ragazza dai numerosi talenti che si è fatta strada prima nel mondo della recitazione e poi in quello della musica: il suo nuovo album Bingo uscirà nella primavera del 2021.

Margherita Vicario chi è

L’attrice e cantante Margherita Vicario è nata a Roma il 13 febbraio 1988.

La vena artistica della ragazza si manifesta sin da subito, complice la sua famiglia che annovera numerosi registi e attori. Suo nonno era infatti il noto attore e regista Marco Vicario mentre sua moglie, quindi la nonna di Margherita, era Rossana Podestà che recitò- tra gli altri – nel film Le ragazze di San Frediano. Anche suo padre Francesco è un regista, famoso per aver diretto tre stagioni del noto telefilm I Cesaroni, come pure lo è suo zio Stefano.

Bellissima e talentuosa, Margherita Vicario studia recitazione presso l’Accademia europea d’arte drammatica, dove si laurea nel 2009. Inizia così la sua carriera di attrice, tra i nomi più importanti del cinema mondiale. Da giovanissima recita nella serie tv diretta dal padre, I Cesaroni, affiancando Elena Sofia Ricci e Alessandra Mastronardi. Nel 2012 entra nel cast del film To Rome with love di Woody Allen, più recentemente invece ha recitato nel telefilm Nero a metà tornando a lavorare con Claudio Amendola.

Nel 2011 ha esordito anche come regista di cortometraggi con il musical Se riesco parto, che le ha permesso di aggiudicarsi numerosi premi nel campo.

La carriera da cantante

Parallelamente a quella di attrice, Margherita Vicario ha intrapreso anche la strada della musica ottenendo un grande successo. Insieme al soprano Silvia Gavarrotti prende lezioni di canto ed entra in un gruppo musicale come corista. Nel 2014 esce il suo primo album in studio, Minimal Musical, che stupisce molto il pubblico e la critica ottenendo grandi consensi e venendo candidato al Premio dedicato a Luigi Tenco.

Il 2019 è l’anno della sua svolta musicale grazie ai singoli di successo Abaué (morte di un trap boy), Mandela e Romeo che la fanno conoscere al grande pubblico. Nello stesso anno entra a far parte di un grande progetto del cantautore Francesco Guccini, Note di viaggio – Capitolo 1: venite avanti… , un album nel quale il cantautore bolognese reinterpreta in duetto alcuni dei suoi brani più importanti. Nella primavera del 2021 uscirà il suo secondo album intitolato Bingo. Ad anticiparlo i singoli Giubbottino, Pincio e Piña colada (cantanto insieme al rapper Izi) e Orango Tango.

Vita privata

La Vicario ha vissuto una lunga storia d’amore con l’attore Pietro Sermonti, famoso interprete di Boris e Un medico in famiglia. I due sono stati insieme dal 2011 al 2016: dopo la loro separazione, Margherita Vicario ha ritrovato l’amore in Francesco Coppola, regista che ha lavorato con la cantante per alcuni videoclip.