Diventata nota a tutti con il ruolo di Eva ne “I Cesaroni”, Alessandra Mastronardi ha dimostrato di essere un’attrice competente e adattabile. Ha svolto infatti numerosi ruoli diversi facendosi notare anche nello scenario internazionale con una serie di prodotti cinematografici.

Chi è Alessandra Mastronardi

Alessandra Carina Mastronardi (Napoli, 18 febbraio 1986) è un’attrice italiana. Cresce con i genitori nella capitale, dove si trasferiscono al compimento dei suoi cinque anni. Qui si sviluppa tutta la sua istruzione optando per un liceo classico e successivamente per la facoltà di Lettere all’Università La Sapienza.

Si avvicina nel frattempo al mondo del cinema e registra nel 1998 la miniserie televisiva “Amico mio 2” seguita da “Un prete tra noi 2” e “Lui e lei 2”. Nel 2003 ottiene poi una parte nella nota fiction “Un medico in famiglia” che la porta ad avvicinarsi anche al grande schermo co “Il Grande Torino” e “Il manoscritto di Van Hecken”.

Il grande successo con “I Cesaroni”

Nel 2006 viene scelta per interpretare il personaggio di Eva Cudicini nella serie televisiva “I Cesaroni”.

Qui collabora a fianco di grandi nomi come Elena Sofia Ricci e Claudio Amendola che la accompagnano verso il grande successo. Con questa serie riesce a ottenere numerosi ruoli estremamente vari tra loro. Esordisce per esempio in teatro in “The Prozac Family” o nel film “Prova a valore” a fianco di Riccardo Scamarcio.

Durante la registrazione delle stagioni successive de “I Cesaroni” continua con alcuni personaggi paralleli tra cui Stella in “Non smettere di sognare” o Micol nella miniserie “Atelier Fontana – Le sorelle della moda”. Continua anche con gli spettacoli a teatro e partecipa alla seconda stagione della serie “Romanzo Criminale”.

L’incontro con Woody Allen e la fama internazionale

Nel 2011 il noto regista americano Woody Allen la sceglie per interpretare Milly nel suo film “To Rome with Love”. Questo grande traguardo le apre la possibilità di conoscere registi e attori della scena internazionale e ottenere parti ovunque. Recita per esempio nelle serie televisiva “Titanic – Nascita di una leggenda” con registra di Ciaran Donnelly.

L’anno successivo torna al cinema con “L’ultima ruota del carro” a fianco di Elio Germano, un progetto presentato fuori concorso anche al Festival internazionale del film di Roma. Dopo alcuni progetti a casa tra cui anche “Ogni maledetto Natale” torna a recitare all’estero, in particolare nel 2014 con il film “The Tourist” e “Life”.