Erano diverse le domande sulla terza stagione di Mare Fuori. Si è parlato di rimando, si è parlato addirittura di cancellazione, ma a quanto pare non è assolutamente così.

Mare Fuori 3, infatti, sarà trasmesso in anteprima assoluta su Rai Play, molto tempo prima rispetto all’uscita ufficiale del 15 febbraio 2023.

Mare Fuori 3: quando esce in anteprima su Rai Play

La serie-tv di Rai 2 di genere drammatico-adolescenziale Mare Fuori arriverà alla sua terza stagione, ma quando e come? A quanto pare Mare Fuori 3 debutterà in anteprima assoluta prima su Rai Play, poi su Rai 2.

La data da segnare in calendario è quella di mercoledì 1° febbraio 2023, giorno in cui la terza stagione approderà ufficialmente sulla piattaforma streaming Rai Play.

Due settimane dopo, invece, ossia il 15 febbraio 2023, Mare Fuori 3 arriverà su Rai 2.

Il trailer della terza stagione ha già cominciato a circolare in televisione, facendo crescere negli spettatori e nelle spettatrici una grandissima curiosità.

Quanti episodi avrà Mare Fuori 3?

La nuova stagione di Mare Fuori, arrivata al suo terzo capitolo, conterà 12 episodi. Questi saranno spalmati in sei serate distinte, quindi ogni serata vi regalerà la messa in onda di due puntate.

Spoiler alert: che cosa sappiamo della terza stagione di Mare Fuori?

Con la conferma della regia di Ivan Silvestrini, la trama della terza stagione di Mare Fuori si soffermerà sul tema dell’amore. A quanto pare tutti i protagonisti della nuova stagione si troveranno a sperimentare l’incredibile forza dell’amore, che necessita di essere alimentata ogni giorno attraverso grandi sforzi e grandi sacrifici.

In particolare, Mare Fuori 3 si concentrerà sulla figura di Edoardo (Matteo Paolillo), che nel nuovo capitolo della serie si dovrebbe unire in matrimonio con Carmela, la sua fidanzata storica dalla quale ha avuto anche un figlio. Molti parlano invece anche di una probabile morte, dato che alcune immagini involontariamente diffuse online mostrano alcuni dei personaggi (tra cui la stessa Carmela) vestiti di nero nei pressi di una chiesa.

Che fine farà invece Filippo Ferrari (Nicolas Maupas)? Il sospetto è che uscirà dal carcere e tornerà alla sua vita di tutti i giorni in quel di Milano, anche se sono diversi i rumors che parlano di una sua possibile morte. Non si conoscono i dettagli certi sulla sua vicenda; si tratta infatti di supposizioni e di voci.

Infine, ma non per importanza, c’è forse una delle notizie più scioccanti di tutta la serie: Ciro Ricci è davvero morto? Avremo modo di vederlo anche in Mare Fuori 3? Le ipotesi sono tante e nessuna di esse è chiara, tantomeno confermata, ma nel caso in cui fosse vero i fan della serie sarebbero ben contenti di rivedere in scena Giacomo Giorgio nei panni del giovane camorrista di Napoli.

Dove vedere le prime due stagioni di Mare Fuori

Le prime due stagioni di Mare Fuori sono disponibili sia su Rai Play, sia sulla piattaforma streaming di Netflix. Mentre Rai Play rimane una piattaforma gratuita e accessibile a chiunque, Netflix prevede il pagamento di un abbonamento, da intendersi mensile e/o annuale, a seconda delle preferenze dell’utente.