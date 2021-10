Ballando con le Stelle è dal 2005 un appuntamento fisso e super seguito di Rai 1. Molti ballerini che partecipano a Ballando sono riconfermati ogni anno oppure in anni diversi, ma sono ormai tanti i nomi di quelli conosciuti e che sono nel cuore del pubblico.

Tra quelle che, invece, sono le new entry di quest’anno c’è Marco Tocchini che fa parte del corpo di ballo: scopriamo chi è e tutto quello che è possibile conoscere su di lui.

Chi è Marco Tocchini

Di Marco Tocchini si hanno ancora poche informazioni. Da quello che è possibile scoprire dai suoi profili social, si sa che è nato a Livorno.

E’ un ballerino di altissima qualità e un professionista già molto affermato nel suo campo.

Ha partecipato a molte competizioni e, da questo punto di vista, va ricordato che è stato due volte finalista al World Championships, campione italiano di 10 Dance, finalista italiano di Ballroom Championships.

Marco Tocchini partecipa per la prima volta quest’anno a Ballando con le Stelle, in conseguenza del fatto che il cast dei ballerini ha avuto qualche defezione.

Marco Tocchini è, quindi, uno dei professionisti che sono stati scelti da Milly Carlucci per il nuovo cast.

In questa edizione non è in coppia con un VIP, quindi non è in gara, ma fa parte del corpo di ballo con cui, tra l’altro, si è già cimentato nell’omaggio a Pippo Baudo durante la prima puntata.

Il look di Marco Tocchini

Capelli scuri, leggermente mossi e attualmente portati a media lunghezza, Marco Tocchini ha un viso molto espressivo. Il suo è un look sicuramente curato, ma anche variegato: passa dai jeans strappati a indossare giacca e camicia.

Molte sue foto pubblicate sul profilo Instagram lo ritraggono a dorso nudo e permettono di far notare, oltre al fisico, che ama molto i tatuaggi: ne ha molti e di diverso genere. Tra questi spicca quello su una spalla: una bellissima rosa rossa che lui stesso è super orgoglioso di mostrare in una foto in primo piano.