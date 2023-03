Il mondo dello spettacolo lo conosce per la sua simpatia innata e per la sua personalità carismatica. Marco Predolin, classe 1951, è un noto conduttore televisivo, radiofonico ed è anche un imprenditore. Scopriamo insieme qualcosa in più sulla sua vita e sulla sua carriera professionale.

Marco Predolin: chi è il conduttore?

Marco Predolin è nato a Borgo Val di Taro, in provincia di Parma, il 26 marzo 1951 sotto il segno dell’Ariete e attualmente ha 71 anni (è vicinissimo ai 72). Non tutti sanno che prima di diventare chi è adesso, Predolin ha lavorato per molti anni sulle navi da crociera al largo dei Caraibi. Il suo debutto in radio arriva nel 1976, anno in cui comincia a lavorare in diverse radio private. A tal proposito si ricorda Radio Babboleo, di Genova, a cui segue l’esperienza a TeleRadioCity e, poco dopo, quella di Radio Montecarlo. Il suo nome comincia a circolare un po’ ovunque e nel 1980 è da ricordare come l’anno del suo debutto ufficiale in televisione, in particolare su Tele Montecarlo, in un programma tutto dedicato ai bambini e alle bambine.

In quegli anni Marco Predolin è notato da Paolo Limiti in una pubblicità: per il conduttore radiofonico quella è la svolta. Nel 1983, infatti, Predolin passa a Fininvest dove presenta M’ama non m’ama, accanto a Sabina Ciuffini, in seguito sostituita da Ramona Dell’Abate. Dopo qualche mese, è l’estate del 1984, Predolin è chiamato a condurre Incontri d’Estate, uno spettacolo itinerante ricco di ospiti, come i Blue Aquarius, Franco Rosi, Dori Ghezzi e Dario Baldan Bembo.

L’anno dopo, nel 1985, il conduttore sbarca su Italia 1 e conduce Il gioco delle coppie, che presto si sposterà su Rete 4 e, alla fine, arriva a Canale 5. Predolin è al “comando” del programma fino al 1990, anno in cui viene sostituito da Corrado Tedeschi. In quel periodo, però, Predolin conduce anche Passiamo la notte insieme, il noto varietà sexy di Canale 5 con Amanda Lear.

Sapevate che ha lavorato anche nel cinema? Ebbene sì, Marco Predolin debutta a fianco di Francesco Salvi in Vogliamoci troppo bene e poi con Alberto Sordi nel capolavoro Assolto per avere commesso il fatto. La sua carriera si arricchisce di anno in anno di grandi esperienze: passerà anche alla Rai e condurrà I circhi del mondo, La cultura dell’occhio e altri programmi.

Negli anni 2000 Predolin diventa concorrente de La talpa (edizione del 2004), mentre l’anno dopo conduce Ballando cantando e poi Musica insieme. Nel 2008, su Canale Italia, conduce Casinò, un game show dai contenuti erotici.

Marco Predolin è molto attivo anche a livello politico-sociale: nel 2011 si candida come consigliere comunale a Milano sostenendo Letizia Moratti. Prima di ciò, invece, ha aperto un ristorante in Sardegna, a Porto Rotondo, chiamato I Pirati.

Tra i suoi ultimi progetti si ricordano il Grande Fratello Vip (2017) e la conduzione a Radio Deejay, a Rtl 102.5 e a Radio Zeta.

La vita privata di Marco Predolin

Predolin è molto attivo sui social media: il suo profilo Instagram (@predolinofficiale) è seguito da 13.200 follower per un totale di 561 post pubblicati. Sulla sua situazione sentimentale si è parlato molto in passato, quando si vociferava una sua frequentazione con una giovanissima Michelle Hunziker, ai tempi ancora sconosciuta al mondo dello spettacolo. Oggi Marco Predolin è innamoratissimo di sua moglie Laura Fini.