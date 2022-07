Vittorio Lelii meglio noto come Vic, nato a Monza nel 1972, è un conduttore radiofonico di Radio Deejay. Dedito alla carriera radiofonica fin dagli anni 2000, quando ha esordito nella trasmissione di La Pina Pinocchio, è entrato a far parte della famiglia di Radio Deejay conquistando letteralmente il cuore degli ascoltatori.

Vittorio Lelii, Vic di Radio Deejay: chi è, carriera, fidanzata e altezza

La sua esperienza in Radio Deejay è iniziata nel 2001 con la trasmissione Deejay Compilation, poi GB Show, The Last Deejay, Victoria’s Secrets, Ultimo Stadio, La Bomba, The Network, Giù in 60 secondi, Cordialmente e Deejay chiama Italia. Dal 2018 conduce poi Top 5 con gli estratti migliori dai programma di Radio Deejay.

Si tratta a tutti gli effetti di un membro ufficiale della famiglia dell’emittente radiofonica.

Per questo la sua assenza non è passata inosservata neanche per un attimo ai radioascoltatori fedeli di Radio Deejay, che hanno subito sollevato domande sulla sua mancata conduzione di questi giorni. Ma a dare una risposta è stato diettamente Vic, tramite i suoi canali social.

Vittorio Lelii: l’incidente in parapendio

Come tutti sanno, Vic di Radio Deejay ha un’altra grande passione oltre quella per il suo lavoro in radio: è un paracadutista.

Un esperto, quindi, ma anche i più abili degli sport estremi possono talvolta incorrere in dei pericoli. Questa volta è stato il parapendio la causa di un brutto incidente per il conduttore. L’attività che lui definisce “la sua giostra preferita”.

“Avrei preferito una vacanza, chessó a Sulawesi, ma a volte le cose vanno diversamente. Per la precisione è andata che atterrando col parapendio a 5 metri da terra la vela ha pensato bene di chiudersi, come una pallina di carta che viene lanciata nel cestino, e alla fine nel cestino ha lanciato me”, ha scritto il conduttore di Radio Deejay pubblicando una foto su Instagram che immortala la sua mano collegata alla flebo. Ha poi aggiunto: “Sono tanto rotto ma mi possono riaggiustare, qualche pezzo ci metterà un po’ di più ma tutto procede bene, in ospedale mi seguono delle persone incredibili che voglio ringraziare con tutto il cuore e voglio ringraziare tutti i miei amici per essermi vicini, le persone a me care, tutta la radio, insomma sono stato travolto da un’ondata d’amore gigantesca (si fa per dire eh, altrimenti non l’avrei retta). Ve lo dico subito, se non vi rispondo è perché faccio un po’ fatica”.

Vittorio Lelii ci ha tenuto a rassicurare i suoi numerosi fan, ma è chiaro che l’incidente non è stato da poco: è avvenuto domenica, quindi da pochissimi giorni. Per la precisione è successo sulle colline vicino Sale Marasino, sul Lago d’Iseo. Pare che una forte e improvvisa corrente d’aria abbia causato problemi alla vela, chiudendola bruscamente e provocando la brutta caduta. Un incidente, insomma, che non si poteva evitare. Ora ci vorrà del tempo perché il conduttore si riprenda del tutto e possa tornare alle ue abituali attività a Radio Deejay, ma l’importante è che tutto sia andato per il meglio.