Ieri, 6 maggio 2022, è uscito il nuovo singolo di Marco Mengoni: No Stress. La canzone è stata scritta dal cantautore, da Davide Petrella e da Zef. Ecco il testo del brano e il suo significato.

Testo di No Stress, il nuovo singolo di Marco Mengoni

Nuvole nel cielo marshmallow

Gioventù bruciata in ostello

Fa buio nelle retrovie

Ma se arrivi tu, torna un sole yellow

Forse tu hai ragione, io sbaglio

Mi dici dove corri, John Rambo?

Diversi come techno e tango

Easy rider, spando

Hey, baby

Mi piace quando gridi forte come gli hooligans

La vita è cattiva, fai un passo di dance

Hey, baby

No stress

Fai come se stanotte fosse l’ultima

Fai come se

Sotto le stelle

Il panico che hai in testa fosse musica

Fai come se

Hey, baby

No stress

No, no, no

No stress

No, no, no

Hey, baby

No stress

No, no, no

No stress

No, no, no

Che serata illuminata

Santa Britney liberata

Forse è tutto un karaoke in playback

Non c’è più feeling, no funk

No feeling, no punk

Dormivi? No doubt

Tanto so che lo sai

Hey, baby

Mi piace quando gridi forte come gli hooligans

La vita è cattiva, fai un passo di dance

Hey, baby

No stress

Fai come se stanotte fosse l’ultima

Fai come se

Sotto le stelle

Il panico che hai in testa fosse musica

Fai come se

Hey, baby

No stress

No, no, no

No stress

No, no, no

Hey, baby

No stress

No, no, no

No stress

No, no, no

E vedi che non serve correre?

(No stress)

È vero che oggi danno nuvole

(No stress)

Anche sentirci alieni a volte ci fa bene

Che il buio se ne va

Hey, baby

No stress

Fai come se stanotte fosse l’ultima

Fai come se

Sotto le stelle

Il panico che hai in testa fosse musica

Fai come se

Hey, baby

No stress

No, no, no

No stress

No, no, no

Hey, baby

No stress

No, no, no

No stress

No, no, no

Il significato del nuovo singolo di Marco Mengoni

In un comunicato stampa è spiegato il significato del brano. Si legge che: “è contaminazione, liberazione: non serve correre, abbiamo bisogno dei nostri tempi, di prendere fiato. Il brano è un insieme di percorsi, stati d’animo, dettagli e immagini ben definite che la voce di Marco raccoglie e libera in questo brano che ci porta verso la prossima estate”. Per quanto riguarda la musica, essa contiene “sonorità differenti, la ritmica, anche nell’utilizzo percussivo delle corde della chitarra, è sporcata e colorata da elementi e sound latini, la parte melodica ha influssi europei, mediterranei; il piano è suonato quasi in stile acid-jazz e in alcuni punti accompagna con intrusioni libere ricordando l’R&B e il New Soul europeo”.

Le ambientazioni, invece, si rifanno alla Detroit Techno degli anni ’90 “che si mischiano e si sporcano con gli ascolti e le ricerche musicali di Marco, da sempre attratto dalle sfaccettature e peculiarità delle diverse culture musicali del mondo“.