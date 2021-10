Ospite a Oggi è un altro giorno Marco Liorni ha confessato di aver assistito all’aggressione (da parte di uno sconosciuto) ai danni di sua figlia Emma.

Marco Liorni: l’aggressione alla figlia

Per la prima volta Marco Liorni ha rivelato di aver assistito a un evento scioccante: uno sconosciuto ha provato ad aggredire sua figlia Emma con quello che viene comunemente chiamato “cat calling”.

“Un adulto per strada ha detto cose molto gravi a mia figlia, sono sceso di casa di corsa per raggiungerlo e dirgliene quattro ma per sua fortuna non sono riuscito a raggiungerlo. Le aveva detto una cosa orrenda”, ha dichiarato il conduttore, e ancora: “Per lei è stato un momento traumatico, un’aggressione. Sì, un’aggressione è la parola che più si avvicina a quello che è stato. Non so se lo avrei denunciato però ecco, avrei voluto parlarci un momento”.

Liorni non sarebbe riuscito ad affrontare la persona in questo ma ha manifestato tutta la sua indignazione per quanto accaduto.

Marco Liorni: i figli

Marco Liorni ha in tutto tre figli: Niccolò, nato durante il suo primo matrimonio, e Emma e Viola, nate dalla sua unione con Giovanna Astolfi. I due sono convolati a nozze nel 2014 dopo sette anni d’amore e la moglie del conduttore ha sempre vissuto lontana dal mondo dello spettacolo.

Liorni ha rivelato in passato di aver riallacciato un buon rapporto col suo figlio maggiore dopo che, a seguito del suo divorzio dalla prima moglie, il ragazzo ne avrebbe sofferto.

Marco Liorni: la vita privata

Il conduttore ha sempre preferito tutelare la sua privacy e quella della sua famiglia, e infatti finora non aveva confessato dettagli o retroscena in merito alla sua unione con Giovanna o al suo rapporto con i figli. In tanti, tra i fan di Oggi è un altro giorno, si sono commossi difronte alla drammatica testimonianza di Liorni su sua figlia Emma.