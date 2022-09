In un video pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale, l'amatissima conduttrice Mara Venier ha raccontato della sua paura di volare in aereo.

Nella giornata di sabato 10 settembre 2022, la padrona di casa di Domenica In, Mara Venier, mediante la pubblicazione di un video sul suo profilo Instagram, ha raccontato ai suoi followers della sua paura di volare in aereo.

Con l’ironia che da sempre la contraddistingue, la Venier ha commentato un video in cui la si vede scendere dall’aereo, qualcuno chiede alla conduttrice com’è andato il suo volo e lei risponde così:

“Fantastico, molto bene, ma io prendo il treno, ho paura dell’aereo, che devo fa?“.

A corredo del post, la conduttrice ha scritto ai suoi followers:

“Io ho sempre paura dell’aereo. Voi? Da sempre… Mai superata,voi? Avete paura?”.

La reazione dei followers di Mara Venier al post sulla paura di volare: ecco cosa hanno risposto

Personaggi famosi e non solo hanno commentato il post pubblicato da Mara Venier, nel complesso moltissimi dei followers della Venier hanno ammesso di aver paura di volare in aereo proprio come zia Mara.

Dunque, la paura della conduttrice non è un caso isolato, ma una paura condivisa da moltissime persone.

Mara Venier a Domenica In: ecco quando ricomincia il programma di Rai 1

Mara Venier è pronta a tornare in tv, nella giornata di domenica 11 settembre 2022 ripartirà infatti Domenica In.

Proprio in merito all’amatissimo e seguitissimo programma di Rai 1, ecco cosa ha dichiarato la splendida Mara Venier in una recente intervista rilasciata a “La Repubblica”:

“Non so resistere a Domenica In, mi ha dato tutto. Il programma è nel mio cuore, c’è stata una svolta nella pandemia, ho affrontato temi che non conoscevo. Ho avuto tanta paura durante il Covid, eravamo tutti chiusi dentro casa, ho avuto paura per mio marito, di portare a casa il virus. Per questo per una puntata mi sono fermata. Poi sono tornata in video, eravamo in due in questo studio. Durante ogni stacco della pubblicità piangevo: quella è stata una svolta”.

E ancora: