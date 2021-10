Nella casa del Grande Fratello Vip Manuel Bortuzzo si è aperto con Alex Belli e ha lasciato intendere di pensare ancora a una delle sue ex.

Manuel Bortuzzo: l’ex fidanzata

Aprendosi con Alex Belli in merito a sé stesso e ai suoi sentimenti, Manuel Bortuzzo ha fatto riferimento a una sua ex e tra sé e sé si è chiesto: “Ma davvero ci siamo lasciati?”.

Dunque è evidente che il giovane nuotatore abbia vissuto per la ragazza un sentimento importante e che ancora oggi per lui sia difficile levarsela dalla testa. Non è chiaro se il nuotatore si riferisse a Martina, la storica ex fidanzata insieme a lui al momento dell’incidente, o se invece facesse riferimento a Federica Pizzi, l’ex fidanzata che è entrata nel reality show per fargli visita.

Manuel Bortuzzo: Lulù Hailé Selassié

Ancora una volta il nuotatore ha messo dei paletti tra lui e Lulù Hailé Selassié, che gli si era avvicinata per parlargli. “Senza certezze io non posso fare niente. Ci sono delle cose che devi sapere di me”, ha dichiarato. A differenza di Lucrezia (che non ha nascosto i suoi sentimenti nei suoi confronti) Bortuzzo ha rapidamente fatto dietrofront e non sembra intenzionato a lasciarsi andare di nuovo tra le braccia della principessa.

Manuel Bortuzzo: la vita privata

Prima di entrare nella casa del GF Vip Manuel Bortuzzo ha vissuto un’importante relazione con Federica Pizzi, figlia della compagna del suo dentista. Quando era entrata nella casa per parlare con lui la ragazza aveva dichiarato:

“È vero che ci siamo lasciati ma siamo ancora molto legati”, aveva dichiarato, e ancora: “Ti seguo costantemente, ma non vedo più la luce nei tuoi occhi, le tue risate, che sta succedendo? Dov’è finito quel ragazzo spiritoso che mi ha fatto perdere la testa?”. I due avranno ulteriori confronti quando il nuotatore lascerà la casa del reality show?

