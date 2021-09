Alfonso Signorini sta per riaprire le porte della Casa più spiata della tv. Cresce l’attesa per questa nuova edizione di Grande Fratello e per i suoi partecipanti. Fra loro c’è anche una storia importante, quella di Manuel Bortuzzo: chi è il nuovo concorrente del reality?

Chi è Manuel Bortuzzo

Manuel è nato nel 1999 Trieste. Vive un’infanzia serena, trasferendosi vicino a Treviso per dedicarsi alla sua passione: il nuoto. Fin da piccolo, infatti, manifesta un particolare talento per questo sport, che porta avanti con serietà parallelamente ai suoi studi. In Veneto si allena nel centro sportivo di Castelporziano, col supporto di Christian Galenda, ex campione di pochi anni più anziano di Manuel. Il giovane atleta decide poi di spostarsi ad Ostia, in uno dei più importanti centri italiani per i nuotatori emergenti.

La sua specialità è il mezzofondo, a cui si dedica con molta determinazione per cercare di migliorare le proprie prestazioni.

Il tragico incidente

La sua vita è destinata a cambiare completamente la sera del 3 febbraio 2019. Manuel sta passeggiando nel quartiere Axa di Roma, e mentre si trova di fronte a un tabacchino assieme alla fidanzata dell’epoca, il giovane viene raggiunto da un colpo di pistola. L’esito di questo brutale agguato, frutto probabilmente di uno scambio di persona, è una lesione midollare completa: Manuel rimane paralizzato.

Così il giovane ragazzo, promessa del nuoto, destinato alle olimpiadi, vede i suoi sogni svanire in un attimo. Ma con la grinta che lo contraddistingue sceglie di reagire e tornare in piscina. Nello stesso anno in cui viene ferito, pubblica un libro intitolato Rinascere, l’anno in cui ho ricominciato a vincere, da cui sarà tratto un film con protagonista Raoul Bova.

Grande Fratello Vip

L’incidente ha spronato Manuel sempre di più, tanto da diventare un vero esempio di speranza concreta e a voler per tanti giovani della sua età e anche più piccoli. A loro Manuel inizia a parlare durante svariati incontri motivazionali. Sull’onda di una sensibilizzazione sempre maggiore riguardo alla disabilità, Manuel parteciperà al Grande Fratello, dove si propone di mostrare come la forza di volontà possa aiutare nella vita.