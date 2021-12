Manuel Bortuzzo e Lulù Hailé Selassié si sono riavvinati e il GF Vip ha concesso loro di trascorrere una notte nella love boat del programma.

Manuel Bortuzzo e Lulù Hailé Selassié nella Love Boat

Nella Love Boat della Casa di Cinecittà Manuel Bortuzzo e Lulù Hailé Selassié si sono abbandonati alla passione tra baci e dediche romantiche.

Il nuotatore ha ammesso di essere innamorato della principessa e anche lei gli ha rivelato di ricambiare il suo sentimento. Per fare una tenera sorpresa a Lulù Bortuzzo si è anche messo a suonare il pianoforte e infine le ha regalato un biglietto su cui aveva espresso il suo amore nei suoi confronti.

Manuel Bortuzzo: la pace con Lulù

Manuel Bortuzzo si è confessato a cuore aperto con Lulù lasciando intendere di aver finalmante compreso la natura dei suoi sentimenti nei suoi confronti:

“Adesso le cose sono cambiate.

Sento che ci siamo compresi. Calcola che io ripenso spesso alle cose che dico. Quando ho detto che volevo dissociarmi da te intendevo che non mi era piaciuta una cosa che avevi fatto. A livello mentale non mi riconoscevo in quello che avevi combinato, perché io non sono così. […] Non riesci a starmi indifferente. Il punto è che non riesco ad avere indifferenza e ci sono stato male davvero per quello che è successo.

Io non lo faccio vedere quando sto male. Infatti non ti ho mai detto ‘Lulù sto male per te’. Però tante cose mi facevano stare male e mi dicevo ‘peccato che sta andando così’. Ed è per questo che mi nascevano tremila pensieri. […] Ora in me avrai un punto di riferimento”, ha dichiarato il nuotatore alla giovane principessa, più volte accusata di avere attenzioni fin troppo insistenti nei suoi confronti.

Manuel Bortuzzo: i sentimenti verso Lulù

L’ossessiva gelosia di Lulù nei suoi confronti hanno spinto Manuel Bortuzzo a prendere più volte le distanze dalla principessa etiope e in tanti tra i telespettatori si chiedono se stavolta l’unione tra i due sia destinata a durare.