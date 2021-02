Non solo cantante, ma anche musicista, attrice e ballerina. Elena Faggi sembra avere più di un asso nella manica da sfoderare per dimostrare il proprio talento e farsi conoscere anche dal pubblico televisivo. Scopriamo di più sulla vita, la carriera e le tantissime passioni della giovane artista.

Chi è Elena Faggi: l’infanzia e gli studi

Elena Faggi è nata a Forlì, in Romagna, il 22 febbraio del 2002 ed è del segno dell’Acquario. Nella sua città natale frequenta il liceo linguistico Morgagni e sin da bambina si appassiona alla musica. Ma non solo, la ragazza sembra avere una forte propensione per l’arte della performance in generale, cosa che, infatti, l’ha portata anche a prendere lezioni non solo di canto, ma anche di musica, danza e recitazione.

Il talento però, sembra essere nel DNA della famiglia. Queste passioni infatti, legano profondamente Elena al fratello, Francesco Faggi, anche lui cantautore, musicista nonché giovane produttore della sorella.

L’esordio nella musica insieme al fratello

La prima esperienza televisiva di Elena Faggi risale al 2017, quando insieme al fratello Francesco, calca il palco di Italia’s Got Talent. In quell’occasione i due giovanissimi artisti si aggiudicano il Golden Buzzer di Luciana Litizzetto, che li ha mandati direttamente in finale. Tra i giudici del talent show in onda su Sky di quell’anno, anche Claudio Bisio, il comico Frank Matano e la cantante Nina Zilli.

Ma è nel 2020 che Elena Faggi raggiunge un punto molto importante per la sua carriera nel mondo della musica. Partecipa infatti ad Arena Sanremo, aggiudicandosi il proprio posto sul palco dell’Ariston per l’edizione del 2021. Il programma è infatti una costola della kermesse musicale da cui vengono poi scelti i nuovi talenti che gareggeranno al Festival.

Vita privata e curiosità

Oltre ad avere indubbie doti canore, che hanno spinto alcuni critici musicali a vederla come una nuova Arisa, Elena Faggi è abile anche a suonare il violino. Elena però, durante in un’intervista ha affermato di non ispirarsi alla cantante di “Sincerità”. Il suo idolo, come per molti ragazzi della sua generazione, è invece l’eccentrica ed innovativa Billie Eilish, la cantante della celebre “Bad Guy”, che ha spopolato per molto tempo nelle classifiche radiofoniche.

Il suo seguitissimo profilo Instagram rispecchia perfettamente quello di una giovane ragazza circondata dalle sue amicizie più care e concentrata sulle sue più grandi passioni. Tra una foto con le amiche e un selfie infatti, Elena Faggi condivide anche dei brevi video in cui si esibisce in qualche brano, insieme al fratello che talvolta l’accompagna suonando la tastiera.