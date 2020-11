Chi sono i Manitoba? Duo toscano formato da Giorgia Rossi Monti e Filippo Santini, si sono fatti conoscere al grande pubblico grazie alla partecipazione a X Factor 2020. Di genere indie rock con sonorità elettroniche, cosa sappiamo di loro?

Manitoba: chi sono?

I Manitoba sono un duo toscano formato da Giorgia Rossi Monti, di 26 anni, e Filippo Santini di 29. Entrambi originari di Borgo San Lorenzo, paese in provincia di Firenze, sono laureati in Filosofia. Lei è una ragazza decisa e vivace, mentre lui è un tipo molto meticoloso: i classici poli opposti che si attraggono. Amici fin da piccolini, crescendo si sono persi di vista. Quando si sono rincontrati, hanno scoperto che il loro legame era ancora molto forte e che c’era anche la musica ad unirli.

Advertisements

Così, nel 2015, nascono i Manitoba.

Giorgia e Filippo, ciliegina sulla torta, non sono solo una coppia nella vita lavorativa, ma anche in quella privata. Per loro stessa ammissione, vivono in simbiosi.

Nei Manitoba, la Rossi Monti è la voce e drum machine, mentre Santini suona la chitarra, il basso ed è la seconda voce.

Manitoba: la carriera

Di genere indie rock con sonorità elettroniche, i Manitoba sono nati con un progetto chitarra e voce. In seguito, grazie al lavoro con il produttore Samuele Cangi, si sono tuffati nell’elettronica e si sono avvicinati ad un genere più internazionale. Il primo album, intitolato “Divorami“, è uscito nel marzo del 2018. Inoltre hanno fatto un feauturing con il gruppo indie rock Le Mandorle per la canzone “Da sola”.

In seguito hanno aperto concerti di artisti famosi e apprezzati, come: Fast Animals and Slow Kids, Ex-Otago e Marco Mengoni.

Nel 2020 i Manitoba approdano ad X Factor. Arrivati ai provini del talent con il brano “Si ritorna a casa”, si aggiudicano il passaggio ai Bootcamp. In questa occasione presentano la canzone “La domenica” e fanno breccia nel cuore dei giudici. Ai Last Call si esibiscono con The Last Goodbye dei The Kills, ottenendo il via libera per il Live.

LEGGI ANCHE Chi è Vergo: tutto sul cantante palermitano