Vergo, nome d’arte di Giuseppe Piscitello, è un cantante di origini palermitane. Il successo è arrivato grazie all’edizione 2020 di X Factor, dove l’artista è riuscito a far breccia nel cuore di Mika. Cosa sappiamo sul suo conto?

Vergo: chi è?

Classe 1991, Giuseppe Piscitello in arte Vergo nasce a Villabate, Palermo. Appassionato di musica fin da bambino, studia canto, chitarra e piano. Si iscrive al Conservatorio di Palermo, dove frequenta un corso di musica elettronica. In Sicilia non riesce a farsi notare e così, con tanti sogni nel cassetto, si trasferisce a Milano.

Vergo desidera diventare un musicista professionista e, navigando su Facebook, si imbatte nell’inserzione del Tour Music Fest, il Festival europeo della musica emergente.

E’ il 2016 e Giuseppe decide di iscriversi. Nella finale si esibisce sul palco dello storico Piper Club di Roma e si aggiudica il Premio Sony. In merito a questa esperienza, il cantante dichiara:

“Suonare al Piper è stato surreale. Salendo su quel palco è stato come dire al mondo e a me stesso che avevo qualcosa da dire con la mia musica”.

Grazie alla vittoria del Premio Sony, ottiene la possibilità di incidere un singolo negli Abbey Road Studios di Londra, distribuito in Italia dalla Sony Music Italy. In seguito, Piscitello pubblica il suo primo EP, intitolato Tra 7, prodotto da Francesco Tosoni.

Vergo a X Factor 2020

Di mestiere portinaio, professione scelta per mantenersi, nel 2020 partecipa a X Factor nella categoria “Over”. Nel talent Sky, il cantante fa breccia nel cuore di Mika. Nella prima puntata di Live, Vergo porta sul palco un suo inedito intitolato Bomba e riesce a portare a casa 4 “sì”.

Nel corso dei Bootcamp, propone una cover di Malika Ayane, Senza Fare Sul Serio, e ottiene l’ambita sedia.

Durante i Last Call, Vergo presenta un mix tra Il Mondo Nuovo di Neffa e Ora Che Fai? di Salmo e guadagna un posto nella squadra di Mika.

Vergo è un artista a 360 gradi e ha una cultura musicale vasta.

Bomba: il testo

L’estate è un brivido ma

Non ti muovi, non ti muovi

Chissà cosa ne sarà

Dale, amunì, dale, amunì

Dai mostrati per me, segreti nella balè yeah

Non farti indietro ma-ma-mai

Bomba, le catene si sciolgono, bomb

L’onda ci sta dicendo

Balla, le catene si sciolgono, bomb

Non farti indietro ma-ma-mai

Mi figuri tra la gente

Ma non sei quello di sempre

Siamo degli stessi gusti

Ci sta, vita, ci sta

Uno sguardo ci prende

Libe-libe-libera babe

Me ne frego dei giudizi

Ci sta, vita, ci sta

Bomba, le catene si sciolgono, bomb

L’onda ci sta dicendo

Balla, le catene si sciolgono, bomb

Non farti indietro ma-ma-mai

Non farti indietro ma-ma-mai

L’estate è un brivido ma

Non ti muovi, non ti muovi

L’occhio lo desidera

Dale, amunì, dale, amunì

Ricordati chi sei, un bacio nella balè yeah

Non farti indietro ma-ma-mai

Bomba, le catene si sciolgono, bomb

L’onda ci sta dicendo

Balla, le catene si sciolgono, bomb

Non farti indietro ma-ma-mai

Bomba, ya ya ya ya ya ya ya ya

L’onda, l’onda, l’onda eh

Balla, ya ya ya ya ya ya ya ya

Non farti, non farti indietro mai