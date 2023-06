Victoria De Angelis dei Maneskin si gode una meritata vacanza in quel di Formentera ed esce allo scoperto: sui social la bassista pubblica alcune foto della vacanza e in queste appare quella che sarebbe a tutti gli effetti la sua nuova fidanzata, di nome Luna: chi è? Scopriamolo meglio insieme!

Maneskin, Victoria De Angelis esce allo scoperto: chi è la nuova fidanzata Luna

Un successo dopo l’altro, i Maneskin continuano a vivere la loro carriera a pieni polmoni. Dopo grandi concerti e palcoscenici infiammati, è tempo per la band di un po’ di sano relax. Victoria De Angelis, bassista del gruppo romano, è volata a Formentera e con lei c’era anche quella che, di fatto, è la sua nuova fidanzata. Alcuni l’hanno paparazzata insieme a lei ed è scattato anche il bacio. La ragazza si chiama Luna Passos e di professione fa la modella. Su di lei non si hanno moltissime informazioni: la giovane modella è nata nell’isola caraibica di Saint Martin e ha cittadinanza brasiliana, ma le sue origini sono anche olandesi.

La sua carriera da modella comincia molto presto: basti pensare che è stata “scoperta” grazie alle fotografie che postava sul suo profilo Instagram quando ancora aveva solo 14 anni. La fortuna è stata dalla sua parte e con il passare del tempo Luna Passos ha iniziato a collaborare con alcuni brand di moda molto importanti. Nel 2022, ad esempio, è stata anche protagonista della campagna autunno-inverno di Yves Saint Laurent.

Oggi Luna Passos ha 22 anni ed è già una modella affermata: collabora anche con Givenchy e ha diverse passioni nella vita. Una di queste, ad esempio, è la pole dance, ma ama anche fare l’uncinetto e adora il suo adorato gatto. Insomma, Luna Passos è una normale 22enne che si gode la vita e la carriera da modella.

Passos è ovviamente molto attiva sui social media: il suo profilo Instagram (@lunapassos) è seguito da 20.800 persone e le sue foto la vedono spesso in posa professionale, in shooting fashion da urlo e anche in piccoli frame di vita quotidiana. Osservando le sue foto è impossibile non notare la bellezza androgina di Luna Passos: lineamenti a tratti spigolosi a tratti dolcissimi e look originale.

Maneskin, Victoria De Angelis esce allo scoperto: l’amore con la nuova fidanzata Luna Passos

Sulla vita privata di Luna Passos non si hanno molte informazioni. Discorso analogo anche per quello che riguarda la nuova storia d’amore con Victoria De Angelis dei Maneskin. La bassista ha deciso di uscire allo scoperto e di non farsi troppi problemi nel farsi vedere insieme alla nuova fidanzata, ma non si conoscono i dettagli della loro relazione. Dando un veloce sguardo alle varie foto di entrambe, però, pare che Luna Passos faccia parte della vita di Victoria (e dei Maneskin più in generale) già da tempo. Le due sembrano essere contente e serene insieme, ma non sappiamo che cosa accadrà tra di loro.

Luna Passos appare comunque una ragazza molto riservata, perciò è piuttosto difficile riuscire a risalire a dettagli privati della sua vita.