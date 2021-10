Nel corso dell’ultima settimana di ottobre, una violenta ondata di maltempo si è abbattuta sull’Italia Meridionale, concentrandosi principalmente sulla Calabria e sulla Sicilia. In questo contesto, quindi, molte scuole situate nelle due Regioni sono state chiuse e resteranno chiuse anche nella giornata di sabato 30 ottobre.

Maltempo Sud Italia, scuole chiuse sabato 30 ottobre: allerta meteo

Il maltempo che, negli ultimi giorni, ha travolto l’Italia Meridionale ha portato il Dipartimento della Protezione Civile a diramare svariate allerte medio per la Calabria e la Sicilia, disposte per la giornata di sabato 30 ottobre. In particolare, l’allerta nell’estremo Sud è stata stabilita a causa del Medicane (Uragano Mediterraneo) “Apollo” che sta viaggiando sul Mar Ionio e che sta portando verso l’Italia venti e piogge che tipicamente accompagnano un uragano di prima categoria, secondo la scala Saffir-Simpson.

In considerazione del persistente maltempo in Sicilia e della ricomparsa di forti piogge in Calabria, concentrate soprattutto sul versante orientale dell’Aspromonte, i sindaci di numerosi comuni meridionali hanno deciso di attivarsi emanando alcune ordinanze. Alle chiusure dei plessi scolastici che si sono dipanate a partire dallo scorso martedì 26 ottobre, è stata stabilita la sospensione delle attività didattiche in nuovi comuni collocati nelle Regioni afflitte dal Medicane “Apollo” anche per la giornata di sabato 30 ottobre.

Maltempo Sud Italia, scuole chiuse sabato 30 ottobre: Calabria

In Calabria, le scuole che resteranno chiuse nella giornata di sabato 30 ottobre a causa del maltempo, riguardano i seguenti comuni della provincia di Catanzaro:

Catanzaro

Borgia

Gasperina

Davoli

Girifalco

Sersale

Chiaravalle Centrale

Marcellinara

Soverato

Amaroni

Mangisano

Taverna

San Piero Apostolo

Palermiti.

Maltempo Sud Italia, scuole chiuse sabato 30 ottobre: Sicilia

In Sicilia, le scuole che resteranno chiuse nella giornata di sabato 30 ottobre a causa del maltempo, riguardano le seguenti province e i seguenti comuni della Regione: