Giovanni Allevi ha rinviato il concerto a Taranto per le sue condizione di salute: ecco come sta

Aveva già parlato dei suoi problemi di salute sul palco dell’Ariston durante Sanremo 2024. Questa volta però, dovrà assentarsi dal palco del Teatro Orfeo di Taranto, tappa del suo “Piano solo tour“. Lo spettacolo però, non è perso del tutto. Infatti, la data è stata spostata al 30 aprile. Di conseguenza, i possessori dei biglietti, potranno utilizzarli per la nuova data.

Giovanni Allevi, il ritorno sul palco

Solo il 7 febbraio aveva annunciato il suo ritorno sul palco all’Ariston, dopo due anni di battaglie contro il malanno: il mieloma multiplo. Giovanni Allevi è ritornato effettivamente a esibirsi nel suo nuovo tour, andato sold-out, dal 9 febbraio, che prevede dare anche nel 2025. Questa volta a fermarlo è stata un’influenza molto aggressiva, aggravata anche dalla sua immunodepressione correlata alle terapie. La prossima esibizione, se tutto dovesse andare bene, sarà il 28 marzo al teatro Alighieri di Ravenna. Gli organizzatori hanno anche spiegato che ci saranno nuove date anche fuori dall’Italia, esattamente in Germania, Spagna e Austria. Nell’ultimo spettacolo a Taranto, effettuato il 3 marzo, il pubblico si è lasciato andare a una bellissima standing ovation nei confronti del pianista. Quest’ultimo, però, ha mostrato anche la sua fatica nello svolgere il tutto, a causa di un dolore alla schiena molto intenso.

Giovanni Allevi, il viaggio verso la speranza

Era giugno 2022 quando Giovanni Allevi ha deciso di allontanarsi dal palcoscenico, dopo aver scoperto il tumore che colpisce alcune cellule contenute nel midollo osseo. Durante la sua assenza però, l’artista non è sparito dalla scena social. Anzi, ha sempre informato i suoi seguaci riguardo le sue condizioni. Gli stessi seguaci che con parole di vicinanza gli hanno dato più forza nell’affrontare il tutto. Come ha aggiornato i suoi follower durante il periodo più basso della sua battaglia, lo ha fatto anche quando tutto stava andando per il meglio. Ci riferiamo ad aprile 2023, quando il compositore ha comunicato il migliorare delle sue condizioni su Instagram: “Secondo gli ultimi esami di oggi sto andando alla grande. Si avvicina Pasqua, il giorno della rinascita, e forse non è un caso che coincida col mio compleanno. Ho passato un anno durissimo ma voglio gioire con voi della bella notizia che secondo gli ultimi esami di oggi sto andando alla grande!”. Ora non resta che aspettare ulteriore aggiornamenti, sperando che Allevi stia meglio col passare dei giorni.

Giovanni Allevi, le prossime date del tour 2024

sab 6 apr Locarno, Svizzera Teatro di Locarno

dom 7 apr Locarno, Svizzera Teatro di Locarno

ven 12 apr Varese VA Teatro di Varese

dom 14 apr Trento TN Centro Servizi Culturali Santa Chiara

sab 27 apr Milano MI Teatro Dal Verme

lun 13 mag Milano MI Teatro Dal Verme

mar 1 ott Ferrara FE Teatro Comunale di Ferrara

mer 2 ott Bari BA Teatro Petruzzelli

ven 18 ott Venezia VE Teatro Goldoni

dom 27 ott Firenze FI Teatro Verdi

lun 11 nov Genova GE Politeama Genovese

mer 13 nov Ancona AN Teatro delle Muse / Marche Teatro

lun 18 nov Napoli NA Teatro Bellini di Napoli

lun 25 nov Verona VR Teatro Filarmonico

dom 8 dic Como CO Teatro Sociale

ven 13 dic Fermo FM Teatro dell’Aquila

dom 15 dic Bologna BO Teatro EuropAuditorium

lun 16 dic Torino TO Teatro Colosseo

sab 11 gen Cremona CR Teatro Ponchielli

mer 15 gen Bergamo BG Teatro Gaetano Donizetti- Bergamo

ven 17 gen Merano BZ Kurhaus Merano

sab 18 gen Brescia BS Gran Teatro Morato

ven 24 gen Padova PD Gran Teatro Geox

sab 25 gen Legnano MI Cinema Teatro Galleria

dom 2 feb Milano MI Teatro Dal Verme

