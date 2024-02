Come sta Celine Dion? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Come sta Celine Dion? La malattia

Era il 2022 quando la cantante canadese Celine Dion ha dovuto annullare il tour mondiale a causa di una malattia rara, ovvero la sindrome della persona rigida, ovvero una malattia neurologica estremamente rara che colpisce i muscoli del corpo facendo perdere il controllo dei movimenti. Questa malattia, come detto da lei stessa, ha pesanti ripercussioni anche sulla sua capacità di cantare. A sorpresa, ai Grammy Awards, Celine Dion è salita sul palco e per lei c’è stata una standing ovation. E’ stata lei a consegnare il premio più importante, ovvero l’Album of the Year, a Taylor Swift. Ecco cosa ha detto Celine Dion sul palco: “quando dico che sono felice di essere qui, lo dico davvero. Coloro che hanno avuto la fortuna di essere qui ai Grammy Awards non devono mai dare per scontato l’enorme amore e la gioia che la musica porta alle nostre vite e alle persone in tutto il mondo.” Questa è stata la prima apparizione pubblica della cantante canadese dopo l’annuncio della sospensione dei concerti. Queste sono state invece le parole della sorella di Celine, Claudette, a 7 Jours: “ciò che mi addolora è che è sempre stata disciplinata. Ha sempre lavorato duro. Certo è che, nei nostri sogni e nei suoi, l’idea è quella di tornare sul palco. In quale stato? Non lo so. Le corde vocali sono muscoli e anche il cuore è un muscolo.”

Celine Dion e la sindrome della persona rigida

La cantante canadese Celine Dion manca ormai da tempo sul palco a causa di una malattia molto rara, la sindrome della persona rigida, che colpisce i muscoli del corpo facendo perdere il controllo sui movimenti. Non è la prima battaglia legata alla salute che ha dovuto affrontare la cantante di “My Heart Will Go On”, nel 1999 ha subito un intervento chirurgico per rimuovere un tumore benigno alle corde vocali, che ha interrotto per qualche tempo la sua carriera. Nel 2016 ha perso poi il marito, René Angélil, morto a causa di un cancro. E adesso deve far fronte a questa malattia che non le permette di salire sul palco, anche se ha dichiarato più volte che avrebbe fatto di tutto per poter tornare a cantare, cosa che le auguriamo tutti. Era il 2022 quando Celine Dion, in lacrime, ha pubblicato un video dove spiegava la malattia che l’aveva colpita. Ecco le sue parole: “è da tanto tempo che ho problemi di salute e non è facile per me affrontarli. Recentemente mi è stato diagnosticato un disordine neurologico molto raro che si chiama ‘Stiff-person Syndrome’. Colpisce una persona su un milione. Non sappiamo ancora molto di questa malattia rara, ma ora sappiamo che è la causa degli spasmi muscolari di cui soffro. Sfortunatamente questi spasmi influenzano la mia vita quotidiana a vari livelli. A volte ho molta difficoltà a camminare e non sempre riesco a usare le mie corde vocali per cantare come vorrei.”

