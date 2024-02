Dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024, Sangiovanni ha deciso di ritirarsi temporaneamente dalla scena musicale, annunciando la posticipazione del concerto al Forum di Assago e dell’uscita del nuovo album. Questa decisione ha sorpreso molti, ma il cantante ha chiarito che il motivo del suo ritiro è legato alla sua salute mentale. In un lungo post su Instagram, Sangiovanni ha spiegato i motivi dietro questa scelta, ricevendo un’ondata di sostegno e comprensione da parte dei fan e dei colleghi nel mondo della musica.

Sangiovanni si ritira: il motivo della decisione

Il cantante ha sottolineato che il suo ritiro non è stato determinato dalla sua classifica a Sanremo, ma è piuttosto il risultato di un disagio interno che ha vissuto anche negli anni precedenti. Sangiovanni ha ammesso di non riuscire più a fingere di essere felice nel suo lavoro e ha riconosciuto la necessità di essere sincero con se stesso e con il suo pubblico riguardo alla sua situazione mentale. Nel suo annuncio, ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto e ha specificato che si tratta di una pausa temporanea, finalizzata a ritrovare la stabilità mentale necessaria per continuare la sua carriera con energia e passione. Ha riconosciuto l’importanza di prendersi cura di sé stesso prima di poter proseguire con la sua musica.

Sangiovanni, la malattia: il sostegno dei fan e dei colleghi

Dopo l’annuncio del ritiro, Sangiovanni ha ricevuto un’enorme quantità di messaggi di affetto da parte dei suoi fan e di numerosi artisti del panorama musicale italiano. Colleghi come Madame, Ariete, Emma Marrone e molti altri hanno mostrato il loro sostegno e la loro comprensione verso la decisione del cantante.

Anche Syria, esperta del mondo della musica, ha commentato il ritiro di Sangiovanni durante una telefonata con il Trio Medusa, sottolineando che alti e bassi sono comuni nella carriera di un artista e augurando al giovane cantante di ritrovare la serenità necessaria per superare questo momento difficile.

Sangiovanni: la rottura con Giulia Stabile

Si è ipotizzato che il ritiro di Sangiovanni potesse essere influenzato anche dalla sua rottura con l’ex fidanzata Giulia Stabile, con la quale ha condiviso una relazione duratura iniziata ad Amici nel 2020. Sangiovanni ha rivelato che la sua canzone a Sanremo 2024, “Finiscimi“, tratta proprio della fine di questa relazione, e che nel suo prossimo album avrebbe dedicato una canzone alla Stabile. Tuttavia, ha preferito non entrare nei dettagli della separazione, concentrandosi invece sul suo futuro e sulla sua crescita personale.

Questo periodo di pausa potrebbe essere fondamentale per il suo futuro artistico e personale, permettendogli di ritrovare la serenità e la passione necessarie per continuare la sua carriera con autenticità e determinazione.

