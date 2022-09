Il makeup è un modo per esprimere la propria personalità; con il makeup ci si può sbizzarrire attraverso colori, linee, brillantini e rossetti.

Tutto nel makeup grida libertà di espressione e non c’è cosa migliore del potere sperimentare e seguire le nuove tendenze: avete mai sentito parlare di makeup orizzontale? Proviamo a vedere insieme di che cosa si tratta e come realizzarlo.

Il makeup orizzontale: che cos’è e come si realizza?

Navigando sui social si trova ispirazione e si scoprono tendenze; non manca originalità, non manca la voglia di sperimentare nuovi stili e tutto, quando si tratta di makeup, diventa un modo per sfoggiare nuovi look ogni giorno.

Dopo le labbra che diventano glossy e ombré, anche gli occhi si tingono di novità: il makeup orizzontale, ad esempio, pare essere la nuova tendenza di stagione.

Utilizzando tale espressione ci si riferisce alla modalità di realizzazione del trucco occhi: le linee sono allungate, gli ombretti sono stesi orizzontalmente fino a quasi toccare le tempie per creare un effetto “occhi da gatta” decisamente cool. Potete scegliere un solo ombretto e abbinarlo a una matita dalla punta morbida e sfumabile, in modo tale da creare un risultato bicolor più di impatto e caratteristico. Assolutamente sì agli eyeliner, neri o coloratissimi, utilissimi per donare quell’effetto orizzontale tanto desiderato.

Linee mai banali, ma spesso doppie e originali, che incorniciano l’occhio rendendolo misterioso, ipnotico e profondissimo. Per rendere il tutto ancora più disteso ed espressivo, colorate la rima inferiore dell’occhio con una matita sfumata (sempre verso l’esterno) e applicate una bella quantità di mascara allungante e volumizzante: voilà!

Lasciatevi ispirare dai colori e dalla creatività, ma ricordatevi sempre di sfumare bene verso l’esterno, come se doveste ritagliare una maschera da indossare sugli occhi: orizzontale e in massima tendenza!

Il makeup orizzontale, però, volendo può essere utilizzato anche sul resto del viso, sebbene i suoi migliori alleati siano appunto gli occhi. Ci sono casi, ad esempio, in cui si può provare ad applicare bronzer, terre, ma anche blush in modo orizzontale; applicate il prodotto al centro del viso, donando colore alla zona interessata con una tonalità calda e solare, in questo modo avrete un effetto disteso e omogeneo, ma luminoso e compatto.

L’universo del makeup trova sempre nuove strade da percorrere, propone sempre nuovi look e lascia aperta la porta della sperimentazione. Una volta offerti gli strumenti, sta a noi provare, specchiarci, divertirci, capire quale sia l’ombretto che più ci rappresenta e quale, invece, è meglio evitare.

Ora si punta agli occhi, allo sguardo penetrante, alla magia che una sfumatura può creare attraverso la giusta combinazione di colori. Munitevi dei prodotti giusti e date libero sfogo alla voglia di creatività che si nasconde dietro lo sguardo: provare, sperimentare, imparare a piacersi anche attraverso una semplice tendenza, è sempre un traguardo.

Al resto ci penseranno gli ombretti, ma il makeup orizzontale vi farà compagnia per un lungo periodo di tempo: evergreen, intramontabile, versatile e mai banale, qualsiasi siano i colori che sceglierete di accostare insieme: provare per credere!