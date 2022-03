La nuova tendenza del make-up è il trucco occhi angolo interno. Questa idea make-up davvero originale prevede l’inner corner o l’angolo interno dei vostri occhi super colorato, per avere uno sguardo magnetico e glam. Questa zona dell’occhio generalmente truccata con sfumature luminose e chiare per illuminare lo sguardo adesso scende in pista e si colora!

Questo trend lanciato da Zendaya, Gigi Hadid e Kylie Jenner, icone di stile e make-up, ha conquistato il cuore di tutte noi.

Ecco cos’è e come ricrearlo.

Trucco occhi angolo interno

Tra le nuove tendenze make-up del 2022, quello più in voga su Instagram e tra le celebrities è il trucco occhi originale e intrigante che prevede l’inner corner con un colore pop o glitterato. Si tratta di un trucco occhi glamour e deciso, diverso dal solito. L’angolo interno si può abbinare a molti tipi di trucco occhi diversi, generalmente viene proposto in due varianti:

Prima variante : prevede l’ occhio completamente nudo . Per ricreare il trucco occhi nude basterà utilizzare un correttore per uniformare e nascondere i piccoli difetti oppure utilizzare un ombretto color carne . A questo punto per illuminare il nostro angolo interno ed avere uno sguardo penetrante e glamour, utilizzeremo un colore pop molto brillante oppure un ombretto glitterato.

: prevede l’ . Seconda variante: in questo caso si parte da una base make-up molto più strutturata come il classico smokey eyes oppure il trucco con eyeliner grafico a cui abbinare un angolo interno colorato.

Come realizzarlo

Questo beauty look così originale e glamour è alla portata di tutti ed è molto semplice da realizzare e replicare su noi stesse. Applicate con un pennellino il colore che più vi piace e che meglio si abbina con il vostro trucco. A questo punto sfumate se volete un effetto più soft, mentre enfatizzate utilizzando una maggior quantità di colore se volete farvi notare.

Tutti i colori di tendenza

Il trucco occhi angolo interno permette di spaziare tra i colori indossando colori neon e brillanti oppure per tutte coloro che vogliono essere sul pezzo ma senza esagerare si potranno utilizzare dei colori pastello molto più soft. Sicuramente simbolo di questo trucco sono colori pop e neon come il giallo, il turchese, l’arancione e il viola pery . Per uno sguardo sparkling, non posso mancare i glitter, i più gettonati saranno l’oro, l’argento e il bronzo ma anche il blu e il verde glitter. Accanto ai colori neon e glitter ci saranno anche sfumature più delicate e soft come le sfumature pastello: pesca, verde acqua, giallo limone, azzurro e rosa saranno i colori più richiesti per il make up.

Come abbinare il trucco con l’inner corner

Vediamo come rendere il nostro trucco unico ed originale ed abbinarlo nel migliore dei modi all’angolo interno. Se per esempio a abbiamo creato un smokey eyes marrone o dai toni caldi possiamo contrastarlo e nello stesso tempo illuminare il nostro sguardo con l’utilizzo di colori neon come il giallo o il verde oppure il turchese o il blu. Se, invece, abbiamo osato con i colori e decidiamo di scegliere un bell’ombretto verde glitter esso può essere abbinato ad un interno occhi color arancione fluo. Come abbiamo visto con questa nuova tendenza si può osare e dar spazio alla fantasia e gli abbinamenti sono tanti e infiniti. Data la particolarità di questo trucco, il cui scopo è proprio quello di mettere in risalto lo sguardo e gli occhi, vi consigliamo una base viso neutra, di definire le sopracciglia e un lip balm nude.